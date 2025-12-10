Глава Минздрава Беларуси призвал провести современные дороги в "большие населенные пункты"

Опубликовано: 10.12.2025 17:21 , Обновлено: 10.12.2025

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев, подводя итоги объявленного в Республике "Года благоустройства", заявил о необходимости развития дорожной инфраструктуры для улучшения качества жизни.

Выступая на встрече с медикамм в Гомеле, Ходжаев, чьё министерство напрямую не отвечает за дорожное строительство, связал общую тему “качества” с системой здравоохранения. Он отметил, что качество является “базой, от которой зависит удовлетворение народа своим государством”.

“Теперь задача – довести современное дорожное полотно до больших населённых пунктов, чтобы каждый житель страны мог наслаждаться комфортными условиями жизни”, — заявил министр, слова которого приводятся в официальном [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/31864” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщении [/link] о встрече.

При этом Ходжаев призвал к “активному участию каждого гражданина в благоустройстве”, чтобы “Беларусь оставалась оазисом возможностей”. Он также подчеркнул важность взаимодействия государственной системы здравоохранения с частными медицинскими организациями для обеспечения “качественной и доступной помощи”.

В своей речи министр сослался на слова президента Александра Лукашенко, назвав качество “основным ресурсом наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живём в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению”.

Также Ходжаев отметил, что у медицинских работников есть “колоссальное преимущество”, так в повседневной жизни они могут быть как в роли медиков, так и в роли пациентов, что, по мнению министра, позволяет им на собственном опыте оценивать уровень заботы государства.