В Беларуси стартовало самое масштабное строительство дороги. Кому повезет ехать до 120 км/час?

Опубликовано: 14.11.2025 11:50 , Обновлено: 14.11.2025

В Гомельской области полным ходом стартовала одна из самых масштабных дорожных строек в Беларуси последних лет. В реконструкции трассы М10. Начался новый этап. Инженеры говорят, что он один из самых сложных.

На данный момент речь идёт о модернизации участка протяженностью 86 км и стоимостью миллиард рублей.

Четыре полосы на многострадальной трассе начали делать с 109-го до 195-го километра. Из-за высокой стоимости проект разделили на пять очередей. Сейчас работы ведутся на первой из них, а ее завершение намечено на сентябрь 2026 года. На каждую последующую очередь отвели по два года.

«Стоимость всего инвестпроекта — более 1 млрд рублей, — заявили в «Гомельавтодоре» в комментарии для портала БелТА. — Строительство одного километра обходится в сумму свыше 13,5 млн рублей».

Бетон вместо асфальта и дорожный «пирог» в 40 см

Ключевое отличие новой трассы — применение бетонного покрытия, которое впервые используется в Гомельской области.

«Конструкция дорожного «пирога» включает в себя несколько последовательных слоёв… Завершающим этапом является укладка 24-сантиметрового слоя тяжёлого бетона. Таким образом, общая толщина дорожной конструкции составляет более 40 сантиметров», — пояснил генеральный директор РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько.

Такое покрытие рассчитано на нагрузку 11,5 тонны на ось и срок службы около 25 лет, что в 2-3 раза дольше, чем у асфальта. Дорога будет обработана гидрофобизирующим составом и оборудована комплексной системой водоотведения с ливневой канализацией.

Первый этап в “Гомельавтодоре” назвали самым сложным. Главная трудность — необходимость переустройства 150 инженерных переходов, включая трубопровод «Дружба».

«Перенос существующих инженерных коммуникаций в отдельных случаях может замедлить ход работ», — признался Ясько.

Что обещают после реконструкции?