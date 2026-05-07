Совмин распределил квоту, сколько электромобилей белорусы сами смогут ввезти без пошлины в 2026 году
Совет министров Беларуси распределил льготную квоту на ввоз электромобилей в 2026 году. Две трети квоты, выделенной Беларуси Евразийским межправительственным советом на этот год, правительство отдало юридическим лицам, физлицам досталась лишь треть.
Общее количество моторных транспортных средств с электрическими двигателями, включенных в реестры в 2026 году, согласно решению Евразийского межправительственного совета не может превышать 20 тыс. “чистых электричек”.
Вот как правительство распределило эту льготную квоту между дилерами и рядовыми белорусами, которые хотят самостоятельно, без посредников, купить себе электрчику за границей:
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для юридических лиц - 13 800 единиц,
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для физических лиц - 6 200 единиц.
Напомним, речь идёт о ввозе электромобилей без уплаты таможенной пошлины. В этом году эту льготную квоту для Беларуси увеличили на 5000 авто. В 2025 году квота была меньше - всего 15 тыс. авто - и её белорусы полностью выбрали ещё в сентябре.
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Кстати, недавно белорусские компании, которые занимаются ввозом в страну автомобилей или продажей произведенных на “Белджи”, объявили, что находятся в критическом состоянии и теряют рынок из-за того, что белорусы предпочитают возить из-за границы автомобили лично, а не покупать в автосалонах.
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