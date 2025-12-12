Плюс 5000 авто. Белорусам увеличили квоту на беспошлинный ввоз электромобилей

Опубликовано: 12.12.2025 09:52 , Обновлено: 12.12.2025

Евразийский межправительственный совет утвердил квоты на беспошлинный ввоз электромобилей для стран-участниц Евразийского экономического союза на следующий год. Беларуси в 2026 году разрешили ввезти в страну без уплаты таможенной пошлины на 5000 авто больше, чем в этом году.

Согласно информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Беларуси в 2026 году разрешается ввезти в страну без уплаты пошлин до 20 тысяч “чистых электричек”. В этом году квота была меньше - всего 15 тыс. авто - и её белорусы полностью выбрали ещё в сентябре.

Для Армении и Кыргызстана квоту установили в 15 тыс. авто, но помимо “чистых электричек” льготу также распространили и на “последовательные гибриды”, которые в Беларуси под льготу не подпадают.

В ЕЭК подчеркнули, что как и в этом году, на льготу могут рассчитывать только сами граждане, постоянно проживающие в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Ввозить в льготном формате электрички для россиян или казахов белорусам запрещается, то есть запрещено передавать право владения, пользования и распоряжения электромобилями гражданам Казахстана и России, на которых действие льгот не распространяется. В свою очередь белорусам нельзя по закону выкупать последовательные гибриды, ввезённые армянами или кыргызами по льготной схеме.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев выразил надежду на то, что продление льготы на электрички будут способствовать увеличению доли экологически чистого транспорта на территории ЕАЭС. По его словам, данная “мера таможенно-тарифного регулирования” уже продемонстрировала “положительный эффект” в предыдущие годы.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусам продлили льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и инвестиционному вычету - они будут действовать ещё как минимум три года. Одновременно с этим водителей электричек в Беларуси со следующего года лишили одной льготы на дорогах, которой те могли пользоваться ежедневно.

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