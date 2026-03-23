Дилеры потребовали выровнять условия ввоза автомобилей для юрлиц с простыми белорусами: "Теряем рынок"

Опубликовано: 23.03.2026 16:49 , Обновлено: 23.03.2026

Белорусские компании, которые занимаются ввозом в Беларусь автомобилей или продажей произведенных на "Белджи", объявили, что находятся в критическом состоянии и теряют рынок из-за того, что белорусы предпочитают возить из-за границы автомобили лично, а не покупать в автосалонах.

В Белорусской ассоциации автомобилистов (БАА) заявили, что за январь-февраль простые белорусы ввезли в страну 16,3 тыс. легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году. В это же время автосалоны потеряли 57% продаж.

В 2025 году ситуация для дилеров была не лучше. Белорусы самостоятельно ввезли в страну целых 101,2 тыс. автомобилей, превысив совокупные продажи дилеров и производство “Белджи” сразу в 1,5 раза.

Автодилеры настаивают, что 2 из 3 ввезенных самими белорусами автомобилей перепродаются в течение первых месяцев.

В БАА не уточнили, откуда такая статистика, но заявили, что импорт машин “превратился в массовый неконтролируемый коммерческий канал”. При этом в ассоциации предположили, что такая ситуация “напрямую препятствует реализации стратегии развития завода «БЕЛДЖИ» и ставит под угрозу стабильность работы официальных дилеров”.

В качестве причин такого положения назвали две: то, что простые белорусы платят в разы меньшую ставку утилизационного сбора, чем юрлица (юридические лица), и массовое использование льгот по Указу № 140.

В качестве спасения для своего бизнеса дилеры предложили выровнять условия “для всех участников рынка”.