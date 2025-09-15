Совмин Беларуси ввёл пеню за несвоевременную оплату парковки

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Опубликовано: 15.09.2025 14:59 , Обновлено: 15.09.2025

Совет министров своим постановлением №488 от 9 сентября 2025 года скорректировал правила организации (строительства), эксплуатации и пользования автомобильными стоянками и парковками в Беларуси. В числе прочего правительство разрешило владельцам платных парковок брать с автомобилистов, не заплативших вовремя за стоянку, брать дополнительную плату.

В постановлении правительства, опубликованном на днях на Национальном правовом интернет-портале, указано, что теперь местные исполнительные и распорядительные органы территориального уровня устанавливают не только размер платы на той или иной парковке, но и размер платы, которую придётся заплатить владельцу машины, если он не оплатит услугу платной парковки, оплатит её частично или сделает это “несвоевременно”.

Таким образом, теперь автомобилистам, игнорирующим знаки платной парковки, придётся платить не только за саму парковку (эти суммы операторы платных парковок, как правило, взыскивают с провинившихся автомобилистов через суд), но и своеобразный “штраф” за то, что услуга не была оплачена сразу.

В постановлении Совмина точные суммы этой дополнительной платы не указаны. Как следует из документа, с ними предстоит определиться местным исполкомам. Ранее Михаил Филиппов, директор государственного учреждения “Парковки столицы”, принадлежащего Мингорисполкому, предлагал подобную схему борьбы с “неплательщиками” парковки и озвучивал сумму в половину базовой величины (это в 21 рубль сегодня).

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В обновленной редакции правил также подробно расписан порядок организации и работы автомобильных парковок и установления платы за парковку. Так, на платной автомобильной парковки, не оборудованной устройствами по учету времени и расчету платы за парковку и техническими средствами, препятствующими в случае неуплаты выезду транспортного средства, автомобилистов обязали вносить плату за парковку с момента размещения транспортного средства на этой территории. Там же, где парковка оборудована такими техническими средствами, платить за парковку нужно, как и прежде, по окончании времени размещения транспортного средства на такой парковке.

Факты нахождения транспортного средства на платной парковке должны фиксировать технические средства оператора, например, с помощью камер видеонаблюдения на объектах улично-дорожной сети, капитальных строениях и так далее. Именно они с помощью программно-технического комплекса должны следить за полнотой и своевременностью оплаты услуги.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о возможном ужесточении материальной ответственности водителей за неоплаченную парковку в городе в Мингорисполкоме заявляли ещё в прошлом году. Тогда заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун заявил, что для несознательных водителей предлагается ввести «что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу».

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