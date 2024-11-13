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Совмин Беларуси разрешил не проводить независимую оценку для определения утильсбора одной категории авто

Совмин Беларуси разрешил не проводить независимую оценку для определения утильсбора одной категории авто
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Совет министров Беларуси разрешил не проводить независимую оценку, которая с недавних пор обязательна для определения ставки утилизационного сбора для транспортных средств, ввозимых с территории стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь её можно не проводить, но только при соблюдении двух важных условий.

Проводить независимую оценку некоторых транспортных средств при ввозе в Беларусь владельцев обязали летом этого года. Теперь же Совмин своим постановлением №830 прописал исключение из этих правил для одной категории автомобилей.

Как следует из текста постановления, опубликованного 13 ноября на Национальном правовом интернет-портале, проводить независимую оценку не нужно будет владельцам транспортных средств из стран ЕАЭС при соблюдении двух условий:

  • если это транспортное средство зарегистрировано в стране ЕАЭС как минимум год (в любой период до дня представления документа об уплате утилизационного сбора);
  • и если его продавец, поставщик или покупатель, прописанные во внешнеторговом договоре, является представителем изготовителя транспортных средств на территории Республики Беларусь, а плательщик утилизационного сбора является непосредственным покупателем, указанным в этом договоре.

Новые правила вступят в силу с 23 ноября и, как указано в постановлении, будут распространяться на договоры, оформленные после 1 июля 2024 года.

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[info_b]Утилизационный сбор в Беларуси ввели в 2014 году как плату за дальнейшую утилизацию продукта. Его оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы и направляют эти средства в госбюджет в счёт дальнейшей оплаты утилизации неэксплуатируемых авто. Оплачивают утильсбор только один раз для каждого ввезенного авто, прямо на границе, вместе с таможенной пошлиной. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале года Совет министров Беларуси изменил ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств для юридических лиц. В зависимости от объёма двигателя автомобиля, ставка сбора выросла в 2-4 раза. Новые суммы, а также новую градацию автомобилей прописали в правительственном постановлении №185.

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