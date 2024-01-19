Сохранятся ли льготные кредиты на белорусские Geely? Лукашенко дал указание
Во время посещения завода «БЕЛДЖИ» в пятницу, 19 января, Александр Лукашенко ответил на вопрос рабочих, будет ли продлена программа льготного кредитования отечественных автомобилей.
Глава государства напомнил, что эта программа в свое время была принята, «чтобы раскрутить производство», действует она и в нынешнем году. И озвучил позицию на будущее. Он сказал, что «подобное льготное кредитование нужно будет прекращать, ведь эти средства, которые тратит государство, востребованы и по другим важным для общества направлениям».
Однако в настоящее время экономика выдерживает эту дополнительную нагрузку. «И программу кредитования мы пока не отменяем», – сказал Александр Лукашенко.
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О производстве в Беларуси легковых авто
Напомним, в пятницу, 19 января, Александр Лукашенко побывал на СЗАО «БЕЛДЖИ». Он заявил, что «в стране производят грузовики, самосвалы, автобусы, но менее развито было производство легковых авто». Что потребовал и какой «один вопрос» остался для производителей в Беларуси?
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