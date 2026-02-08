Следят ли камеры на заправках за техосмотром и бесправниками? В "Белоруснефти" ответили

Опубликовано: 08.02.2026 11:34 , Обновлено: 08.02.2026

В последнее время МВД (Министерство внутренних дел) и ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) все чаще упоминают систему камер по всей Беларуси, которую используют, в том числе, для выявления машин без техосмотра или водителей-бесправников. Однако в "Белоруснефти" утверждают, что именно их камеры установлены не для отслеживания нарушителей ПДД.

“У нас на АЗС (автозаправочных станциях) установлена внутренняя система видеонаблюдения, которая предназначена для поддержания порядка на территории станции. Однако вопросами правонарушений занимаются органы внутренних дел, у них свои методы и собственные камеры, которые не подключены к нашей системе видеонаблюдения”, – заявил Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьём и реализации продукции ПО «Белоруснефть», в [link href=“https://av.by/news/podorozhaet_li_toplivo_i_kuda_propal_flagman_reportazh_s_neftebazy_belarusnefti” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] комментарии [/link] для портала av.by.

ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры

По его словам, камеры на заправках “Белоруснефти” не сканируют наличие техосмотра. А для этого по стране работает отдельная система камер МВД.

Впрочем, совсем недавно в милиции Брестской области (Брестчины) наглядно показали, за что штрафуют автомобилистов на белорусских АЗС (спойлер – не за кофе и очереди). И вычисляют нарушителей по камерам видеонаблюдения, установленным на заправках, чему доказательство – видео, опубликованное ведомством.

Брестские милиционеры поделились целой серией видеозаписей из Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, где есть ролики прямо с заправок.

В милиции показали, за что штрафуют белорусов по видеокамерам на АЗС. Нет — не кофе