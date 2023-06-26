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Скорость и телефоны. Что ещё в ГАИ решили проверить у водителей маршруток с 26 по 28 июня?

Скорость и телефоны. Что ещё в ГАИ решили проверить у водителей маршруток с 26 по 28 июня?
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Госавтоинспекция Минска объявила с 26 по 28 июня 2023 года "профилактические мероприятия" для водителей автобусов и маршруток. Аналогичные мероприятия сейчас также проходят в Гродненской области, а в Гомельской области до 30 июня проходят рейды по такси. Что пообещали проверять сотрудники ГАИ?

Как пояснили в ГАИ Минска, целью нынешних рейдов является “профилактика аварийности на пассажирском транспорте”. В указанный период инспекторы ГАИ планируют тщательно следить за тем, чтобы водители пассажирских транспортных средств не нарушали следующие правила:

  • соблюдение скоростного режима
  • правила проезда на запрещающий сигнал светофора
  • правила маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части
  • правила использования мобильного телефона во время управления транспортным средством

При выявлении нарушений в ГАИ Минска пообещали применять “меры административного воздействия”, причём не только к самим водителям, но и к “должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта”.

Аналогичные профилактические мероприятия в настоящее время проходят в Гродненской области . Там к рейдам привлечены не только инспекторы ГАИ, но и представители транспортной инспекции.

В первые же дни сотрудники ГАИ выявили следующие нарушения со стороны водителей пассажирских транспортных средств:

  • эксплуатация транспорта без допуска к участию в дорожном движении
  • перевозка пассажира без страховки на пассажиров
  • не соблюдения требований по использованию ремней безопасности
  • нарушение правил расположения на проезжей части (движение маршрутки по левой полосе)
  • перевозка пассажиров без лицензии
  • допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего техосмотр

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Тем временем в Гомельской области с 24 по 30 июня проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного движения и профилактику ДТП со стороны водителей такси. Инспекторы используют в рейдах как гласный, так и негласный и смешанный контроль.

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