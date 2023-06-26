Скорость и телефоны. Что ещё в ГАИ решили проверить у водителей маршруток с 26 по 28 июня?

Опубликовано: 26.06.2023 08:30 , Обновлено: 26.06.2023

Госавтоинспекция Минска объявила с 26 по 28 июня 2023 года "профилактические мероприятия" для водителей автобусов и маршруток. Аналогичные мероприятия сейчас также проходят в Гродненской области, а в Гомельской области до 30 июня проходят рейды по такси. Что пообещали проверять сотрудники ГАИ?

Как пояснили в ГАИ Минска, целью нынешних рейдов является “профилактика аварийности на пассажирском транспорте”. В указанный период инспекторы ГАИ планируют тщательно следить за тем, чтобы водители пассажирских транспортных средств не нарушали следующие правила:

соблюдение скоростного режима

правила проезда на запрещающий сигнал светофора

правила маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части

правила использования мобильного телефона во время управления транспортным средством

При выявлении нарушений в ГАИ Минска пообещали применять “меры административного воздействия”, причём не только к самим водителям, но и к “должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта”.

Аналогичные профилактические мероприятия в настоящее время проходят в Гродненской области . Там к рейдам привлечены не только инспекторы ГАИ, но и представители транспортной инспекции.

В первые же дни сотрудники ГАИ выявили следующие нарушения со стороны водителей пассажирских транспортных средств:

эксплуатация транспорта без допуска к участию в дорожном движении

перевозка пассажира без страховки на пассажиров

не соблюдения требований по использованию ремней безопасности

нарушение правил расположения на проезжей части (движение маршрутки по левой полосе)

перевозка пассажиров без лицензии

допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего техосмотр

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Тем временем в Гомельской области с 24 по 30 июня проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного движения и профилактику ДТП со стороны водителей такси. Инспекторы используют в рейдах как гласный, так и негласный и смешанный контроль.

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