Скорость и телефоны. Что ещё в ГАИ решили проверить у водителей маршруток с 26 по 28 июня?
Госавтоинспекция Минска объявила с 26 по 28 июня 2023 года "профилактические мероприятия" для водителей автобусов и маршруток. Аналогичные мероприятия сейчас также проходят в Гродненской области, а в Гомельской области до 30 июня проходят рейды по такси. Что пообещали проверять сотрудники ГАИ?
Как пояснили в ГАИ Минска, целью нынешних рейдов является “профилактика аварийности на пассажирском транспорте”. В указанный период инспекторы ГАИ планируют тщательно следить за тем, чтобы водители пассажирских транспортных средств не нарушали следующие правила:
- соблюдение скоростного режима
- правила проезда на запрещающий сигнал светофора
- правила маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части
- правила использования мобильного телефона во время управления транспортным средством
При выявлении нарушений в ГАИ Минска пообещали применять “меры административного воздействия”, причём не только к самим водителям, но и к “должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта”.
Аналогичные профилактические мероприятия в настоящее время проходят в Гродненской области . Там к рейдам привлечены не только инспекторы ГАИ, но и представители транспортной инспекции.
В первые же дни сотрудники ГАИ выявили следующие нарушения со стороны водителей пассажирских транспортных средств:
- эксплуатация транспорта без допуска к участию в дорожном движении
- перевозка пассажира без страховки на пассажиров
- не соблюдения требований по использованию ремней безопасности
- нарушение правил расположения на проезжей части (движение маршрутки по левой полосе)
- перевозка пассажиров без лицензии
- допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего техосмотр
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Тем временем в Гомельской области с 24 по 30 июня проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений Правил дорожного движения и профилактику ДТП со стороны водителей такси. Инспекторы используют в рейдах как гласный, так и негласный и смешанный контроль.
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