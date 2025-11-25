Синоптики посулили Минску вечерние пробки из-за самого сильного снегопада осени

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Опубликовано: 25.11.2025 09:35 , Обновлено: 25.11.2025

Синоптики посулили Минску автомобильные пробки в вечерний час пик из-за cамого сильного снегопада осени, который, согласно прогностическим моделям, обрушится на белорусскую столицу во вторник, 25 ноября.

Авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб” привели скорректированные расчёты европейской численной модели прогноза погоды ЕСМWF, согласно которой cамый сильный снегопад осени в Минске ещё впереди. Всё из-за того, что город окажется в зоне малоподвижного тёплого фронта южного циклона.

По оценкам специалистов, снег в Минске зарядит с самого утра и не прекратится аж до ночи среде, когда он постепенно перейдёт в дождь. За это время в столице может выпасть до 10 мм осадков, а высота снежного покрова к концу дня, вероятнее всего, превысит 10 см.

“Ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В вечерний час пик возможны пробки”, - предупредили специалисты.









По оценке их коллег из Telegram-канала о погоде @nadvorie, в Беларуси в целом пик интенсивности осадков 25 ноября придётся на вечер, сильный снег ожидается на северо-западе страны.

Днём 26 ноября, по расчётам специалистов, фронт продолжит смещаться на север, холодный воздух будет вытеснен с территории Беларуси и страна окажется в тёплом секторе очередного южного циклона. В результате ожидается существенное потепление - в среднем по стране до +2..+5°С, а по Гомельской области — до +10°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белгидромет выпустил предупреждение на ближайшие двое суток о жёлтом уровне опасности по всей стране из-за потенциально опасной гололедицы. В Гродненской, Минской и Витебской областях к ней добавляются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также налипание мокрого снега. Без неблагоприятных погодных явлений, по расчётам Белгидромета, в ближайшие двое суток обойдётся лишь Гомельщина.

Южный циклон взял курс на Беларусь. Когда потеплеет до +11°С, а где не растает снежок?