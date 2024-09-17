Штраф - до 800 рублей. ГАИ завела "административку" на водителя в Гродно после просмотра видео в интернете

🎥 Видео

Опубликовано: 17.09.2024 14:41 , Обновлено: 17.09.2024

В ГАИ Гродненщины сообщили, что составили административный протокол на водителя после просмотра в интернете видео с его участием. Теперь ему грозит штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей) и не только.

Как рассказали в Госавтоинспекции, “информация о нарушении ПДД” водителем автомобиля Buick появилась в интернете 14 сентября. По данным правоохранителей, водитель этой машины 11 сентября около 08:50 на пересечении улиц Пестрака и проспекта Янки Купалы в Гродно проехал на запрещающий сигнал светофора, чем создал аварийную обстановку.

В Госавтоинспекции выяснили, что нарушитель - 42-летний житель областного центра. В отношении него составили административный протокол за создание аварийной обстановки, водителю грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 рублей) с лишением права управления транспортом на срок до двух лет или без лишения.

К слову, то самое видео опубликовал портал Autogrodno.by. Его читатель рассказал, что ехал прямо по проспекту Янки Купалы, на перекрестке с улицей Пестрака для водителя включился зеленый сигнал светофора. “Выезжая на перекресток, заметил, что справа ко мне почему-то приближается кроссовер. Мы вовремя остановились с тем водителем, но едва не столкнулись”, - привел детали он.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=onyYrH5kQ7g&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fautogrodno.by%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDEzOTExNywyMzg1MQ

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ГАИ Могилевщины рассказали, что с 17 по 24 сентября инспекторы вместе с другими службами милиции будут “изымать” с автодорог одну категорию граждан. О комплексе профилактических мероприятий предупредили также в ГАИ Витебщины, а на Минщине стражи дорог пообещали “не оставить без внимания” техническое состояние авто.

Штраф — до 200 рублей. ГАИ пообещала «изымать» с дорог таких белорусов на Могилевщине

Также мы писали, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочей поездки на Брестчину 10 сентября поручил установить на дорогах одного района региона дополнительные камеры фотофиксации.

Кубраков поручил установить дополнительные камеры на дорогах в этом районе Беларуси