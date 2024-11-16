Штраф до 400 рублей. ГАИ на 7 дней отправила патрули на дороги одной области Беларуси

Опубликовано: 16.11.2024 15:39 , Обновлено: 16.11.2024

Госавтоинспекция Гомельской области объявила профилактическое мероприятие, цель которого — предупредить ДТП, совершённые по причине несоблюдения правил обгона. Так, на протяжении семи дней, с 16 по 22 ноября, на дорогах региона пообещали применить смешанный контроль на служебных авто "гражданского и патрульного исполнения".

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день обгон – самый опасный манёвр, который одинаково опасен для обгоняющего, обгоняемого и встречного автомобилей. Так, за 10 месяцев текущего года по причине нарушения правил обгона либо выезда на встречную полосу, когда это запрещено ПДД, в области произошло 19 аварий, в которых 5 человек погибли и ещё 28 получили ранения различной степени тяжести.

В связи с этим инспекторы Гомельщины с 16 по 22 ноября решили провести “профилактическое мероприятие” под условным названием «Встречная полоса», во время которого пообещали организовать смешанный контроль на служебных авто гражданского и патрульного исполнения. Помимо общих требований, перечисленных в ПДД, сотрудники дорожной милиции посоветовали знать “ряд технических приёмов”, которые сделают обгон максимально безопасным:

постоянно контролируйте ситуацию: следите за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона;

не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не приближайтесь близко к обгоняемым автомобилям: дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;

помните, что всегда кто-то может ехать быстрее. Дайте им возможность обогнать – в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите.

Что грозит за несоблюдение ПДД?

Согласно КоАП РБ, водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда по правилам это запрещено, грозит ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 БВ (от 80 до 400 рублей) с лишением права управления любым видом транспорта сроком до 1 года или без лишения.

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А что в других регионах?

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В Могилёвской области в период с 15 по 18 ноября стражи дорог [link href=“https://t.me/uvdmogilev/20880” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] провести «целевые мероприятия», направленные на предупреждение наездов на пешеходов и велосипедистов. В частности, инспекторы решили «усилить контроль» за соблюдением ПДД среди этих участников дорожного движения.

На территории Гродненщины сотрудники ГАИ и «Белтехосмотра» с 14 по 18 ноября проводят профилактическое мероприятие «Техосмотр». Цель рейдов — предупредить ДТП, причиной которых являются технические неисправности авто. В отделе ГАИ Щучинского РОВД [link href=“https://dzyannica.by/content/s-14-po-18-noyabrya-na-territorii-grodnenskoy-oblasti-sotrudniki-gai-i-beltehosmotr” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнили [/link], что за управление машиной без пройденного техосмотра можно получить штраф до 120 рублей, а если инспекторы заметят нарушение у водителя повторно в течение года, то сумма взыскания может увеличиться до 200 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что Брестская Госавтоинспекция предложила белорусам “сэкономить на топливе” и обеспечить себе безопасность на дороге. Для этого перед каждой поездкой сотрудники ГАИ посоветовали проверять состояние шин, а конкретнее — давление, глубину протектора и отсутствие повреждений.

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