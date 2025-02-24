Штраф до 210 рублей. ГАИ Гомельщины объявила 5-дневные рейды на водителей и пешеходов

Опубликовано: 24.02.2025 11:57 , Обновлено: 24.02.2025

ГАИ Гомельской области объявила о проведении очередной профилактической акции на территории региона. Планируется, что на протяжении пяти дней наряды ДПС будут следить не только за водителями, но и за пешеходами, а также возчиками гужевого транспорта. За несоблюдение одного из правил ПДД — штраф до 5 БВ.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что традиционная акция под названием “Стань заметней в темноте” пройдёт с понедельника по пятницу, с 24 по 28 февраля. Ожидается, что в течение этого периода сотрудники ДПС проследят за тем, насколько хорошо участники движения соблюдают ПДД и используют фликеры.

“Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости”, — добавили в дорожной милиции.

[info_b]К слову, только за январь текущего года на территории Гомельской области с участием уязвимых участников дорожного движения произошло 14 ДТП, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести и 3 – погибли.[/info_b]

Какой штраф грозит?

В ГАИ напомнили, что, в соответствии с ч. 1 ст. 18.20 КоАП РБ, за неиспользование световозвращающих элементов в тёмное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа от 1 до 3 БВ (от 42 до 126 рублей). Если человек нарушил данное требование будучи пьяным, размер санкций увеличивается и составляет от 3 до 5 БВ (от 126 до 210 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok появились ролики, в которых белорусские автомобилисты делятся своими лайфхаками, как не получить штраф в одну базовую (сегодня это 42 рубля) за прогрев автомобиля, если двигатель работает больше 5 минут. Авторы некоторых видео иронично обыграли эту тему и дали советы о том, что можно сделать, чтобы оставаться в рамках закона.

Белорусы придумали, как прогреть машину и не получить штраф от ГАИ за превышение 5 минут

Также мы рассказывали, что в TikTok появилось видео, на котором автор показал как быстро «разморозить» лобовое стекло автомобиля, когда на улице минусовая температура. Ролик уже набрал свыше полумиллиона просмотров и около четырех с половиной тысяч отметок “мне нравится”.

«Однозначно работает» — Белорус показал, как отогреть лобовое при морозах. В TikTok напомнили о штрафе