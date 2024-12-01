Штраф до 2000 рублей. ГАИ Брестчины предупредила о документе, за "просрочку" которого грозит "административка"

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Опубликовано: 01.12.2024 15:09 , Обновлено: 01.12.2024

В УВД Брестского облисполкома напомнили, что водительское удостоверение — главный документ, который подтверждает право управления механическим транспортом соответствующей категории. В случае, если он просрочен, а водитель по-прежнему колесит по дорогам Беларуси, ему грозит административная или даже уголовная ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что управление автомобилем с просроченными правами нарушает правила дорожного движения, за что инспектор ГАИ имеет полное право выписать “административку”. В пресс-службе УВД Брестского облисполкома напомнили, что такой проступок приравнивается к ответственности за вождение без прав.

На первый раз водителю грозит наказание в виде штрафа от 5 до 20 БВ (от 200 до 800 рублей на сегодняшний день), а при повторном нарушении штрафные санкции ещё больше: от 20 до 50 БВ (от 800 до 2000 рублей). Также белорусу могут “светить” общественные работы или административный арест. Если же ГАИ поймает вас с “просрочкой” в третий раз за год, административная ответственность сменится уголовной.

Как поменять права?

Для замены прав водителю необходимо отправиться в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГАИ, оформить там заявление и оплатить госпошлину через систему ЕРИП либо в кассе банка. Всего нужно будет произвести три платежа: за оформление заявления, компьютерные услуги и выдачу самого водительского удостоверения.

При этом при себе нужно обязательно иметь старые права, паспорт, действующую медицинскую справку, а также квитанции об оплате установленных сборов. Затем необходимо дождаться своей очереди и сфотографироваться прямо в МРЭО. Права должны быть готовы уже через несколько часов.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские водители могут получить “дазвол” дистанционно в электронной форме. На “Белтехосмотре” объяснили, кому доступна такая услуга без посещения диагностической станции.

В «Белтехосмотре» рассказали, кто из белорусов может получить ТО без посещения станции техосмотра. Как?

Также мы рассказывали, что три белорусских предприятия предложили водителям сдавать им старые шины. К примеру, привезти изношенную резину можно в приёмно-заготовительные пункты предприятия «Белвторресурсы». Есть точки в Минске, Минской и Брестской областях.

Три предприятия призвали белорусов сдавать им шины. А заплатят?