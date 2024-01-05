ГАИ объявила новое спецмероприятие по всей Беларуси. За кем пообещала усилить контроль до 14 января?

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Опубликовано: 05.01.2024 15:31 , Обновлено: 05.01.2024

Госавтоинспекция Беларуси 5 января дала объявила старт очередного профилактического мероприятия, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как ожидается, акция по всей стране продлится 10 дней - до 14 января включительно.

О проведении данного профилактического мероприятия уже сообщили ГАИ Гомельской и Могилёвской областей, однако задействованы будут и другие регионы, поскольку акция “Берегите детей” объявлена общереспубликанской.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C1rpOOioTWq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

С 5 по 14 января в ходе профилактических рейдов ГАИ пообещала усилить контроль за соблюдением двух правил:

скоростного режима,

правил безопасной перевозки в авто несовершеннолетних.

Кроме того, инспекторы намерены тщательнее контролировать дорожную ситуацию вблизи остановок общественного транспорта и учебных заведений. Именно там, по словам представителей ГАИ, “возможно неожиданное появление на проезжей части юных пешеходов”.

В ГАИ пообещали также посещать учреждения образования и напоминать детям о Правилах дорожного движения, а родителям рекомендовали “каждый день напоминать своим детям правила безопасного поведения на улице и быть для них достойным примером”.

Также напомним, что ГАИ [организовала](http://Будьте осторожны на дороге в условиях осадков В связи со снегопадами Госавтоинспекция рекомендует не забывать о безоговорочном выполнении Правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге. ⚠️ Учитывайте, что в такую погоду состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложные условия движения образуются на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглениях дорог. Необходимо выбирать наиболее безопасный скоростной режим и дистанцию. Обязательно пристегиваться всем находящимся в автомобиле. ? Пешеходам важно понимать, что на скользком покрытии при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Дорогу переходить следует в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. ? Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасных условий движения и своевременной организации работ по расчистке и обработке проезжей части. ? Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102. ?Комментарий начальника отделения ГУ ГАИ МВД Вероники Романьковой⬆️) круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети из-за снегопадов и ухудшения погодных условий. Наряды ГАИ следят за обеспечением безопасных условий движения и своевременной организацией расчистки проезжей части и её обработкой противогололедными смесями.

Ранее Телеграф сообщил о рекомендациях, которые дали в ГАИ водителям по поводу того, как вести себя на дорогах при ледяном дожде, который в эти дни обрушился на некоторые белорусские регионы. В таких условиях ледяной дождь затвердевает, сковывая дорогу гладкой пленкой. Разумеется, сцепление колес авто в таких условиях уменьшается в разы и автомобилем очень сложно управлять.

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