Штраф до 168 рублей. ГАИ предупредила о выходных рейдах на дорогах Витебщины

Опубликовано: 15.02.2025 11:14 , Обновлено: 15.02.2025

Госавтоинспекция Витебской области объявила "профилактическое мероприятие", которое запланировали провести на протяжении этих выходных, 15-16 февраля. По словам инспекторов, целью рейдов станет предупреждение ДТП с участием детей-пассажиров.

Ожидается, что в течение двух дней сотрудники ДПС направят своё внимание на то, как водители перевозят малолетних пассажиров. В ведомстве напомнили, что в прошлом году на Витебщине произошло 24 ДТП, где в роли пострадавших оказались именно дети. Что касается января-февраля 2025 года, то, по данным ГАИ, случились 2 аварии, в которых один ребёнок погиб, а ещё двое получили травмы.

“Сотрудники ГАИ особое внимание уделят популяризации использования детских кресел и других удерживающих устройств, а также профилактике и пресечению нарушений правил перевозки несовершеннолетних”, — сообщили в дорожной милиции.

Там напомнили, что дети до 5 лет обязательно должны перевозиться в специальных креслах, а с 5 до 12 лет допускается использование иных удерживающих устройств. Что касается ребёнка старше 12 лет или того, чей рост превышает 150 сантиметров, его можно перевозить без спецустройств, однако обязательным пунктом является наличие ремня безопасности, добавили в ГАИ.

[info_b] Согласно ч.6 ст.18.13 КоАП РБ, за нарушение правил перевозки детей водителю грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 БВ (на сегодняшний день это 168 рублей).[/info_b]

Кроме того, накануне ГАИ дала старт уже традиционным рейдам выходного дня по всей Беларуси — в дополнение к ранее объявленным профилактическим мероприятиям, намеченным районными инспекциями. По сложившейся практике, наряды специального подразделения ДПС “Стрела” в выходные отработают две области страны.

ГАИ объявила дополнительные рейды по всей Беларуси. Куда решили отправить «Стрелу» в выходные?

Также мы рассказывали, что ГАИ Минского района объявила семидневные рейды в рамках профилактической акции «Безопасность пассажиров». Ожидается, что на протяжении этого времени сотрудники ДПС будут проверять как перевозчиков пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении (автобусов и маршруток), так и водителей на личном транспорте.

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