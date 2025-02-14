ГАИ объявила дополнительные рейды по всей Беларуси. Куда решили отправить «Стрелу» в выходные?

Опубликовано: 14.02.2025 11:51 , Обновлено: 14.02.2025

Госавтоинспекция 14 февраля дала старт уже традиционным рейдам выходного дня по всей Беларуси - в дополнение к ранее объявленным профилактическим мероприятиям, намеченным районными инспекциями. По сложившейся практике, наряды специального подразделения ДПС "Стрела" в выходные отработают две области страны.

В прошлый выходные “Стрелу” пустили в Витебскую и Гомельскую области. Теперь, на 15 и 16 февраля, профилактическую отработку населенных пунктов и трасс наметили снова-таки в Гомельской, а также в Брестской области.

Своё внимание инспекторы ДПС в ходе рейдов пообещали сосредоточить на тех нарушениях, которые по статистике являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями, а именно:

несоблюдение ограничений скорости,

нарушение правил обгона,

нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.

На особый контроль инспекторы также решили взять состояние зимних шин на авто, а также традиционно пообещали “своевременное отстранять” от участия в дорожном движении нетрезвых водителей и тех, кто садится за руль без прав.

Кроме того, в ГАИ предупредили водителей о непростых погодных условиях, которые спрогнозировали синоптики на выходные. Так, по оперативным данным Белгидромета, как минимум до 21:00 15 февраля на дорогах страны будет сохраняться потенциально опасная гололедица .

В связи с этим инспекторы дали свои рекомендации водителям:

выбирать при движении наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал,

не допускать резких маневров, торможений и ускорений,

повышенное внимание на обстановке на дороге уделять при проезде пешеходных переходов, закруглений дорог, продуваемых участков,

в обязательном порядке пристегиваться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.

Ранее Telegraf.news рассказал о региональных рейдах на дорогах страны, которые запланированы в том числе на предстоящие выходные.

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