ГАИ предупредила о 7-дневных рейдах по Минскому району. Что будут проверять?

Опубликовано: 11.02.2025 21:41 , Обновлено: 11.02.2025

ГАИ Минского района объявила семидневные рейды в рамках профилактической акции под названием "Безопасность пассажиров". Ожидается, что на протяжении этого времени сотрудники ДПС будут проверять как перевозчиков пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении (автобусов и маршруток), так и водителей на личном транспорте.

Так, с 12 по 18 февраля акцию запланировали провести на всей территории Минского района. По словам представителей ГАИ, это необходимо для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предотвратить и снизить тяжести последствий ДТП, передало издание Pristalica.

Ожидается, что инспекторы ДПС не только напомнят водителям правила перевозки пассажиров, при этом акцентируя внимание на использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности, но и проведут контроль их использования. Более того, для проверки максимального количества водителей ГАИ пообещала провести специальное комплексное мероприятие «Фильтр».

[info_b]Напомним, за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.6 ст.18.13 КоАП РБ в отношении водителя налагается административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 БВ (168 рублей).[/info_b]

На Гродненщине — рейды на переходах и перекрёстках

К слову, ранее в целях “усиления дисциплины” участников дорожного движения и предупреждения ДТП ГАИ Гродненщины объявила профилактические мероприятия, который пройдут на территории области до 14 февраля. В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено двум нарушениям.

Речь идёт о нарушениях, связанных с правилами проезда перекрёстков и пешеходных переходов. Так, на протяжении четырёх дней ГАИ пообещала «дополнительно» организовать целый комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на этих участках дорог, [link href=“https://dzyannica.by/content/proezd-perekrestkov-i-peshehodnyh-perehodov-na-osobom-kontrole” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] щучинская районная газета «Дзяннiца».

«Согласно требованиям, водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для обоих разрешающем сигнале регулировщика или светофора», — напомнил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Щучинского РОВД Руслан Маркевич.

Он добавил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями зимой управление автомобилем становится крайне небезопасным. Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», а также влияние суточных биоритмов — всё это приводит к снижению концентрации и, как следствие, к столкновениям и наездам. Будьте осторожны.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Витебской области показала, как на практике работает система мониторинга общественной безопасности, которая «ловит» водителей за разговоры на дороге.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?