Мэрия Минска предупредила о принудительной эвакуации машин, если водители не сделают это

Опубликовано: 11.12.2023 12:48 , Обновлено: 11.12.2023

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев 11 декабря заявил, что для того, чтобы на на дорогах столицы не был снега, его надо убирать. Причем, как утверждает чиновник, это нужно делать регулярно. Личные автомобили, которые будут мешать, могут быть эвакуированы.

На совещании в Минской мэрии чиновники предупредили, что могут начать принудительно эвакуировать автомобили, если те будут мешать уборке снега. По их словам, этого пока не делали в новом снежном сезоне, но могут начать, если “водители не будут реагировать на предупреждения”, передает госагентство Белта. Также в мэрии напомнили об “административной ответственности” за препятствие в уборке снега.

“Будем призывать автовладельцев убирать вдоль дорог автомобили или убирать вокруг автомобилей. Иначе будет производиться эвакуация. По уборке первой полосы дороги активно взаимодействуем с Госавтоинспекцией”, - пообещал на совещании начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик

При этом глава мэрии Минска Кухарев потребовал, чтобы снег своевременно убирали частные предприятия и жилищные товарищества. “В ином случае меры должны приниматься незамедлительно. На это нацелена городская санитарно-эпидемиологическая служба”, - заявил председатель городского исполнительного комитета Минск.

Ранее Телеграф сообщил, что в Жилищно-коммунальном хозяйстве Минска в очередной раз напомнили водителям, чтобы те чистили снег вокруг своих автомобилей. Прописана ли такая обязанность в документах и касается ли это жителей регионов?

ЖКХ Минска «обязало» водителей чистить снег вокруг машин. А что говорит закон?