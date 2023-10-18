ГАИ рекомендовала белорусам уже поменять шины на зимние. Во сколько обойдётся осенью-2023?

Опубликовано: 18.10.2023 14:34 , Обновлено: 18.10.2023

Госавтоинспекция Витебской области рекомендовала автомобилистам сменить летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря, когда, согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, все авто обязаны "переобуться" по сезону. Посмотрели, во сколько обойдётся эта услуга на белорусских шиномонтажах нынешней осенью?

В Витебской ГАИ обратили внимание водителей на то, что первые серьёзные ночные заморозки белорусские синоптики спрогнозировали уже на ближайший четверг, 19 октября. В условиях резких перепадов температуры в дневные и ночные часы функциональность летней резины, по словам сотрудников ГАИ, значительно снижается, что “может привести к опасным ситуациям на дороге”.

“Несмотря на то, что замена резины с летней на зимнюю должна произойти официально до 1 декабря, и чаще всего это делают во второй половине ноября, уже сейчас следует позаботиться о безопасности”, - призвали в Госавтоинспекции.

По данным портала Office Life, в октябре комплексная замена четырех колес (размера R15-R16) на минских шиномонтажах стоит в среднем порядка 60 рублей (по 14–16 рублей за колесо). До этой недели очередей на шиномонтаж не наблюдалось, однако, с учётом крайне неблагоприятного прогноза погоды на выходные, можно предположить, что многие водители, не позаботившиеся до сих пор о замене резины на зимнюю, постараются сделать это в ближайшее время.

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Новая же зимняя резина для легковых автомобилей, по данным Office Life, в этом году в Беларуси подорожала в среднем на 10–15%, а некоторые модели из-за курсовой разницы и увеличении расходов на логистику подросли в цене 25–30%. Бюджетный вариант комплекта зимних шин, по данным портала, обойдётся в Беларуси примерно в 500 рублей (за эту цену можно приобрести, например, шины таких производительный, как «Белшина» или iLink). Популярные модели шин Continental, Bridgestone, Hankook, Nokian, Pirelli, Yokohama можно приобрести в диапазоне 1-1,2 тыс. рублей за комплект.

Ранее, как уже сообщал Телеграф, поставщики предупредили белорусских автомобилистов о подорожании импортных шин в преддверии нового зимнего сезона. Грозит ли рынку их дефицит и что уже подорожало? Рассказали сами продавцы.

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Кроме того, Телеграф рассказывал, зачем водителям стоит обращаться внимание на красные, желтые или зеленые точки, которые ставят на шины производители. Оказывается, они используют это обозначение для вполне конкретной цели.

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