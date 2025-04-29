"С особой осторожностью" - ГАИ предупредила белорусов, где не ставить машины 29 апреля. Что ждать от "ныряющего циклона" к 1 мая?

Опубликовано: 29.04.2025 10:55 , Обновлено: 29.04.2025

Госавтоинспекция 29 апреля предупредила всех белорусов об особых правилах поведения во время оранжевого уровня опасности, что был объявлен Белгидрометом. Речь идёт о сильном ветре до 72 км/ч.

В ГАИ попросили водителей держать руль двум руками, снизить скорость и “увеличить дистанцию и боковой интервал”. Также в ведомстве предупредили об “особой осторожности” при проезде открытых участков дороги и мостов.

“Следует держать руль двумя руками, а также быть готовым к резким боковым порывам при опережении грузовиков и автобусов”, - рекомендовали в ГАИ. Также Госавтоинспекция попросила не парковать машины рядом с деревьями, опор линий электропередачи, ветхих строений, рекламных щитов и т.д.

“При движении помните: ветер может опрокинуть дорожные ограждения, сломанные ветви и даже деревья, что создаст аварийную ситуацию”, - попросили в ГАИ.

Пешеходов же предупредили, что они должны вести себя в этот день “предсказуемо” для водителей и прикрываясь от ветра не забывать смотреть на дорогу.

Что ждать от “ныряющего циклона” к 1 мая?

Тем временем, в метеорологической канале “Метеовайб” предупредили, что 30 апреля Беларусь попадет под влияние очередного “ныряющего циклона” с северо-запада.

“Во 2-ой половине дня по северо-западу страны скажется влияние фронтальных разделов циклона и там пройдут кратковременные дожди, по Витебской области к вечеру на холодном фронтe, вблизи точки окклюзии циклона, возможны и грозы”, - рассказали специалисты. - Ночью по западу местами туманы. Ветер северо-западный, умеренный, к вечеру по северо-западу порывистый”.

Температуру же на этот день пообещали уже потеплее, чем в последние дни: ночью +2..+8°С, днём +14..+19°С, по юго-западу до +22°С.

А вот 1 мая , по данным Белгидромета, большая часть Беларуси днём попадет в область повышенного атмосферного давления. Что обеспечит облачную с прояснениями погоду.

Ветер в ведомстве пообещали порывистый и местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью может опуститься до +2..+9°С, а днем поднятьсяот +9°С по северо-востоку до +20°С по западу страны.

Ранее Telegraf.news писал, что не успели белорусы отойти от очередной чрезвычайно холодной ночи, прихватившие морозом первые посевы и успевшие зацвести яблони, как синоптики выпустили предупреждение об очередном неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. На этот раз причиной оранжевого уровня опасности, который объявили в четырёх областях Беларуси, стали вовсе не ночные заморозки.

В 4 областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности, но уже не из-за заморозков