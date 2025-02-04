«БЕЛДЖИ» анонсировала новый седан Geely Preface. Что о нём известно?

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Опубликовано: 04.02.2025 12:27 , Обновлено: 04.02.2025

Белорусско-китайская компания "БЕЛДЖИ" 4 февраля анонсировала скорый старт продаж своего нового седана Geely Preface. Узнали, что известно об этом автомобиле на сегодняшний день.

В самой компании пока ограничились лишь коротким анонсом и рекламным фото нового Geely Preface, пообещав покупателям “стильный и современный” дизайн и “передовые технологии”, которыми, по словам производителя, должна удивить белорусов новая модель.

Фото: СЗАО «БЕЛДЖИ»

Автомобильный портал av.by дал чуть больше подробностей о новом авто, в том числе, опубликовав снимки самой модели из первой товарной партии, сделанные на территории завода “БЕЛДЖИ”.

По данным портала, седан Geely Preface официально получил документ, удостоверяющий соответствие модели всем требованиям (одобрение типа транспортного средства, ОТТС) в январе 2025 года, впрочем, точную комплектацию и стоимость новинки на заводе пока держат в секрете.





Фото: av.by







Между тем, данный седан бизнес-класса уже представлен на российском рынке. Известно, что машину строили на собственной платформе CMA, которую создавали совместно с инженерами шведской компании Volvo.

Модели, представленные на российском рынке, обладают следующими характеристиками:

длина авто - 4 785 мм, ширина — 1 869 мм, а высота — 1 469 мм,

турбомотор объёмом 2,0 мощностью 200 л. с. и средним расходом топлива 7,2 л,

7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением,

с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и адаптивным круиз-контролем.

Стоимость этой модели на российском рынке стартует от 3 009 190 российских рублей (в эквиваленте порядка 29,4 тыс. долларов) и формально ещё считают заменой Kia K5 и Toyota Camry, которые фактически ушли с российского рынка.