"Пытаются ввести в заблуждение" - В Минтрансе назвали 2 фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму за поездку

Опубликовано: 13.01.2025 19:43 , Обновлено: 13.01.2025

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что в последнее время участились поездки на такси по "необоснованно завышенным тарифам" при заказе "от борта". Это когда заказывают машину не через мобильное приложение или диспетчера по телефону. В Минтрансе назвали две фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму поездки.

“Рекомендуем при заказе такси «от борта» уточнять у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях. Фразы «по счетчику», «по тарифам» и другие аналогичные могут служить сигналом к тому, что вас пытаются ввести в заблуждение”, - [link href=“https://t.me/mintransbelarus/2936” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в ведомстве.

Там напомнили, что, согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров, в салоне такси на видном месте должны быть:

визитная карточка водителя с его фото, фамилией и инициалами,

информация о перевозчике,

табличка со всеми тарифами.

Если пассажир не получил информацию об ориентировочной стоимости поездки, то он вправе расторгнуть договор перевозки и потребовать возврата денег, рассказали в Минтрансе.

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“Кроме того, напоминаем, что пассажир имеет право отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги такси с неисправными, выключенными программной кассой или кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром”, - добавили там. Это, к слову, не касается случаев, когда поездка заказана в интернете и предполагается автоматическая бесконтактная оплата по реквизитам банковских карт.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске поездка на такси обошлась пассажирам в 228 рублей, что в семь раз превысило их ожидания.

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