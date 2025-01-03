В Минске таксист взял с пассажиров 228 рублей. В налоговой рассказали, почему был прав

Опубликовано: 03.01.2025 16:37 , Обновлено: 03.01.2025

В Минске поездка на такси обошлась пассажирам в 228 рублей, что в семь раз превысило их ожидания. Как сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску, пассажиры, воспользовавшись ранее услугами одной из столичных диспетчерских служб, заплатили за поездку из точки А в точку Б 32 рубля. Спустя некоторое время они решили вернуться из точки Б в точку А, но уже на другом такси, которое, по их словам, «увидели на обочине дороги».

Водитель согласился их подвезти, на вопрос о цене ответив: «По тарифу». Как позже выяснилось, тариф составлял 7 рублей за километр.

В итоге за, по сути, аналогичную поездку пассажиры заплатили уже 228,66 рубля. Оплату водитель принял по терминалу и «быстро уехал».

В управлении [link href=“http://В Минске разгорелся скандал вокруг поездки на такси, стоимость которой оказалась в семь раз выше обычной. Как сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску, пассажиры, воспользовавшись ранее услугами одной из столичных диспетчерских служб, заплатили за поездку из точки А в точку Б 32 рубля.” target=“_blank” rel=“noopener”] подчеркнули [/link], что с точки зрения налогового законодательства предприниматель не допустил никаких нарушений. Он выдал чек, а денежные средства были зарегистрированы в системе и будут учтены при налогообложении.

Специалисты признали, что людей, которые переплатили за поездку, «вышеуказанное мало порадует». Кроме того, они добавили, что ценообразование в такси не относится к компетенции налоговых органов, поэтому они не могут комментировать тарифы.

В заключение управление призвало граждан проявлять бдительность при заказе такси и уточнять стоимость поездки заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее Telegraf.news писал, что в приложении «Яндекс Go» появилась возможность пожаловаться на цену поездки в такси. Однако функция пока доступна не у всех.

«Яндекс Go» предложил жаловаться на стоимость такси прямо в приложении. На какую кнопку нажать?