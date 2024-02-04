"Вводит в ступор" – в ГАИ рассказали, когда звуковой сигнал может довести до лишения прав

Опубликовано: 04.02.2024 10:17 , Обновлено: 04.02.2024

Опытные водители знают, что сигналить на дороге, когда вздумается, недопустимо. В ГАИ напомнили, в каких случаях звуковой сигнал допустим, а когда он может обернуться штрафом и даже лишением прав. И чем его можно заменить.

«Своевременное применение звукового сигнала способно предотвратить ДТП, но бездумное использование звукового сигнала нередко пугает и вводит в ступор начинающих водителей», – сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома. И напомнили, что, согласно ПДД (п.172), звуковые сигналы могут применяться только для:

предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Во всех остальных случаях водителям может грозить наказание.

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Согласно ст. 18.14.2 КоАП нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до трех базовых величин (сейчас – до 120 руб.). При этом ГАИ может вменить водителю статью 18.14.10 КоАП «Действия, предусмотренные частями 1-9 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки». Сюда входит и подача звукового сигнала. Статья предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин (сейчас – от 200 до 800 руб.). Могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.

В примечании к статье указано, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия, вынудившие других участников движения изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.

В ГАИ напомнили, что для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала (или совместно с ним) может подаваться световой сигнал, который представляет собой в светлое время суток периодическое кратковременное включение и выключение света фар, а в темное время суток – периодическое переключение фар с ближнего света на дальний.

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