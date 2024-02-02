В ГАИ Беларуси назвали две трассы, где на выходных проведут "смешанный контроль". А куда отправят "Стрелу"?

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Опубликовано: 02.02.2024 16:09 , Обновлено: 02.02.2024

Госавтоинспекция запланировала на грядущие выходные, 3-4 февраля, организовать "негласный и смешанный контроль" за дорожным движением в связи с мероприятиями, приуроченными к вечеру встреч выпускников. Кроме того, инспекторы пообещали "отработать" две трассы в одной из областей Беларуси.

Так, усилить контроль решили на трассах Р-22 и М-8 в Витебском и Оршанском районах . Выставить наряды ДПС, в том числе с использованием смешанного контроля, пообещали “в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий”. Следить пообещали как за водителями, так и за “уязвимыми участниками дорожного движения”, к которым, как правило, в ГАИ относят нетрезвых пешеходов, несовершеннолетних, пользователей средств персональной мобильности и велосипедистов.

По информации ГАИ Витебской области, повышенное внимание в ходе рейдов инспекторы ДПС будут уделять следующим нарушениям:

управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,

вождению без права управления транспортным средством,

несоблюдением скоростных режимов,

наличию световозвращающих элементов у пешеходов.

Что касается усиления контроля за дорожным движением в связи с вечером встреч выпускников, который в Беларуси традиционно организуют в первую субботу февраля, то об этом предупредила ГАИ Гродненской области . Там пообещали направить дополнительные экипажи ГАИ Гродно на помощь территориальным подразделениям - “в целях поддержания безопасности”, и организовать “негласный и смешанный контроль”:

за водителями в состоянии алкогольного опьянения,

за водителями без прав.

[info_b]По данным Гродненской ГАИ, с начала этого года на территории области зарегистрировано 13 ДТП с участием пешеходов, в которых погиб один человек, ещё шесть - получили ранения различной степени тяжести.[/info_b]

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Тем временем в МВД сообщили, что помимо повышенного внимания к нетрезвым водителям и бесправникам, в выходные по всей Беларуси наряды ДПС будут усиленно контролировать соблюдение следующих правил дорожного движения:

скоростных режимов,

правил проезда пешеходных переходов и перекрестков,

перевозки пассажиров,

выезда на полосу встречного движения.

Кроме того, рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” МВД решили отправить в наиболее аварийные районы Витебской и Могилевской областей .

В МВД напомнили, что в сложных погодных условиях, которые установились этой зимой в Беларуси, водителям нельзя забывать о ремнях безопасности, правилах перевозки пассажиров, а также выбирать безопасную скорость движения.

Ранее Телеграф сообщил, что нетрезвых водителей и бесправников белорусская ГАИ стала активно привлекать к ответственности на основании данных, полученных с камер наружного видеонаблюдения, установленных на АЗС. В Минской областной Госавтоинспекции 2 февраля рассказали, что уже заработавшая республиканская система мониторинга общественной безопасности оказывает ГАИ “большую помощь” в профилактике таких правонарушений.

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