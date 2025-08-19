Пройдёт ли ТО автомобиль с тонировкой? «Белтехосмотр» уточнил у Минтранса и Госстандарта

Опубликовано: 19.08.2025 11:49 , Обновлено: 19.08.2025

Предприятие «Белтехосмотр» указало на юридическую нестыковку, которая может возникнуть у автовладельцев после вступления в силу изменений в Правила дорожного движения. Новые нормы разрешили установку шторок и плёнок на заднем и боковых стёклах (кроме передних), однако, по мнению предприятия, действующий техрегламент Таможенного союза может запрещать это.

Проблема, по мнению «Белтехосмотра», в том, что система гостехосмотра основывается на требованиях техрегламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) , который не допускает наличие «дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя».

В свою очередь, начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков на пресс-конференции сообщал, что все изменения приведены в соответствие с названным техническим регламентом. Он заявлял при этом, что для разрешённой тонировки какая-либо норма по светопропускаемости «не установлена».

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[inf]Вместе с тем глава ведомства предупредил, что ГАИ будет уделять «пристальное внимание» нанесению плёнок на передние стекла. Он заявил, что ведомство займёт «более принципиальную и жёсткую позицию» по этому вопросу, вплоть до того, что автомобиль нарушителя могут поместить на охраняемую стоянку как «вещественное доказательство» до окончания административного процесса.[/inf]

Чтобы окончательно прояснить ситуацию для диагностических станций, «Белтехосмотр» направил официальные запросы в Государственный комитет по стандартизации и Министерство транспорта и коммуникаций. Ответ ведомств на предприятии пообещали опубликовать.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что дискуссии о разрешении тонировки велись и на уровне ЕАЭС. Так, в Госдуме России предлагали пересмотреть нормы техрегламента, ссылаясь на жару в +30-40 градусов во многих регионах союза и «существенные помехи при управлении авто» из-за прямых солнечных лучей.

Среди аргументов «за» смягчение правил автовладельцы также называли защиту от ультрафиолета, предотвращение выгорания салона и снижение нагрузки на кондиционер.

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В свою очередь, в ГАИ Беларуси последовательно указывали на ухудшение видимости для водителя в тёмное время суток и в плохую погоду.

В ведомстве приводили и практические примеры, отмечая, что сотрудники на служебных машинах с разрешённой тонировкой вынуждены опускать стекла при движении задним ходом в темноте, «потому что не видно».

Напомним, действующие до сентября 2025 года нормы ПДД запрещают участие в движении автомобилей, на стекла которых нанесены покрытия, а светопропускание для ветрового и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70%.