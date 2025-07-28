Россия предложила разрешить тонировку стекол авто в ЕАЭС. Что говорят в ГАИ Беларуси?

Опубликовано: 28.07.2025 17:07 , Обновлено: 28.07.2025

Депутат Государственной думы России, возглавляющий комитет по труду и социальной политике, предложил Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пересмотреть нормы, касающиеся тонировки боковых стекол автомобилей. Что на этот счет думают в белорусской Госавтоинспекции?

“Температура достигает +30-40 градусов”

Свое предложение депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил тем, что “во многих регионах стран ЕАЭС температура воздуха достигает +30–40 градусов и выше”.

“Помимо жары в салоне, прямые солнечные лучи создают существенные помехи при управлении авто. Это представляет угрозу безопасности дорожного движения: водитель вынужден отвлекаться на погоду вместо сосредоточения на управлении», – привел мнение российского парламентария Белтехосмотр со ссылкой на газету «Транспортная безопасность».

Аргументы автовладельцев

К слову, инициативы по смягчению правил тонировки звучат не впервые – как в России, так и в Беларуси, отметили в газете. Многие водители считают, что затемнение стекол:

защищает от жары и вредного ультрафиолета;

предотвращает выгорание салона;

повышает комфорт при управлении авто.

Также автоэксперты выделяют еще два плюса — удержание осколков при аварии и снижение нагрузки на кондиционер.

Минусы тонировки

Тем временем, главный минус тонировки стекол – ухудшение видимости ночью и в дождь.

А что говорят ПДД и ГАИ Беларуси?

Согласно белорусским Правилам дорожного движения ( ПДД), запрещено использовать любые покрытия на стеклах, даже прозрачные (п. 37 гл. 7 приложения №4). Ветровое и передние боковые стекла должны пропускать как минимум 70% света (п. 194.12).

Техрегламент Таможенного союза (018/2011) дублирует эти требования, однако делает исключение для задних стекол категории М1 (легковые авто), если машина оснащена зеркалами заднего вида. Причем речь идет только о заводской тонировке.

В свою очередь, как пишет “Транспортная безопасность”, в Госавтоинспекции ранее поясняли, что все стекла авто должны соответствовать нормам Правил ЕЭК ООН №43 (Европейской экономической комиссии ООН). Поэтому изготовители обязаны проводить испытания, подтверждающие их безопасность.

А вот если нанести на стекло пленки без проведения соответствующих испытаний, “нельзя гарантировать соответствие стекла требованиям технических нормативных актов (оптическим свойствам и свойствам, влияющим на безопасность стекла в аварийной ситуации), которые гарантируют производитель стеклового материала и завод-изготовитель транспортного средства», — подчеркивали в ГАИ.

Кроме того, начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома Руслан Бабакин пояснял, что “из-за тонировки идет преломление, соответственно оценка той обстановки, которая находится за бортом автомобиля, она преломляется”.

“И заезжая куда-то в темное время суток [на некоторых автомобилях ГАИ, которым разрешена тонировка] мы не видим, мы опускаем даже стекла, чтобы сдать задним ходом или проехать боковой интервал. Потому что не видно”, — сказал он.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут прийти так называемые “письма счастья”.

«Уверенность в собственной правоте» — В ГАИ назвали ещё одно нарушение, после которого белорусы могут ждать «письма счастья»