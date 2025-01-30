🎤 Мнение

Опубликовано: 30.01.2025 13:22 , Обновлено: 08.04.2025

Совмин Беларуси принял решение значительно поднять ставки утилизационного сбора для юридических лиц, что, по мнению экспертов, приведёт к «охлаждению» рынка новых легковых автомобилей. Об этом заявил председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода.

Основной «удар» пришёлся по гибридам, заверил эксперт в комментарии для портала Office Life. Если раньше они пользовались льготами наравне с электромобилями, то теперь ставки для них сравнялись с автомобилями с ДВС. Так, для новых машин с объёмом двигателя от 1 до 2 литров, ввозимых из третьих стран через Россию и другие государства ЕАЭС, утильсбор вырос до 23 575,91 рубля. Для автомобилей с ДВС это увеличение вдвое, а для гибридов с таким объёмом — в целых 43 раза.

Электромобилей изменения коснулись в меньшей степени: ставка выросла в 2,1 раза до 1 148,86 рубля.

По мнению Сергея Вариводы, новые ставки утильсбора окажут влияние на розничные цены. «Повышение цен даже в одном существенном по объёму сегменте имеет свойство воздействовать на весь рынок», — отметил он.

Система регулирования цен, основанная на постановлении № 713, ограничила лишь наценки, но не сами розничные цены. Поэтому, как считает эксперт, повышение ставок утильсбора является «проинфляционной мерой».

Многие автодилеры, которые уже оплатили поставки автомобилей, рискуют не успеть завезти их в Беларусь до вступления в силу нового постановления (№ 50). Как отметил эксперт, многие из этих машин уже оплачены заказчиками, что может создать дополнительные сложности.

«Влияние такого значительного повышения ставок утильсбора на рынок ещё предстоит оценить, — сказал руководитель БАА. — Но с высокой вероятностью оно приведёт к существенному „охлаждению“ рынка новых легковых автомобилей».

По мнению эксперта, в первые месяцы года рынок может продолжить рост по инерции, но выйти на показатели продаж конца 2024 года будет проблематично. При этом доля производимых в Беларуси автомобилей, а также некоторых марок из Союзного государства, вероятно, вырастет.

Ранее журналисты Telegraf.news подробно рассказывали о новых ставках утильсбора на транспортные средства, ввозимые в Беларусь.

Совмин озвучил новые ставки утильсбора в Беларуси. На сколько выросли для физлиц?