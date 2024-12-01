Что делать пассажиру, если водитель потерял сознание за рулём? Автоинструктор дал список рекомендаций
Автоинструктор одной из российских автошкол объяснил, что делать пассажиру на переднем сидении, если прямо во время движения водителю стало плохо. Конечно, верить в такое не хочется, однако от инцидента не застрахован никто. Главное — не паниковать и чётко соблюдать ряд рекомендаций, которыми на просторах TikTok и поделился мужчина.
Конечно, проще всего в такой ситуации сориентироваться автоинструктору. Так, первым делом опытный водитель взял бы управление в свои руки. Учитывая, что нога потерявшего сознание может по-прежнему находиться на педали газа, её следует оттуда убрать. На себя или в сторону — без разницы. Главное, чтобы машину ничего не продолжало тянуть вперёд.
“Далее не остаётся ничего другого, как осуществить торможение ручником. В большинстве автомобилей ручники у нас механические. Если электронный, то, соответственно, взаимодействуем с ним. Конечно, при этом мы не должны терять управление, стараться направлять машину и максимально удерживать руль”, — порекомендовал специалист.
Он добавил: если коробка автоматическая с ручным режимом управления, то нужно перевести её в ручной режим и понижать передачи (это позволит ещё больше снизить скорость). Если же коробка механическая, то, по словам автоинструктора, не нужно пытаться включать нейтральную передачу: пусть остаётся та, на которой изначально двигался автомобиль.
”…Таким образом будет дополнительно осуществляться торможение двигателем. Главное, чтобы никто в это время не давил на педаль газа. Если между всеми этими действиями вы ещё сможете включить “аварийку”, — будет вообще здорово”, — подытожил автоинструктор.
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