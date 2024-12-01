Что делать пассажиру, если водитель потерял сознание за рулём? Автоинструктор дал список рекомендаций

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Опубликовано: 01.12.2024 16:00 , Обновлено: 01.12.2024

Автоинструктор одной из российских автошкол объяснил, что делать пассажиру на переднем сидении, если прямо во время движения водителю стало плохо. Конечно, верить в такое не хочется, однако от инцидента не застрахован никто. Главное — не паниковать и чётко соблюдать ряд рекомендаций, которыми на просторах TikTok и поделился мужчина.

Конечно, проще всего в такой ситуации сориентироваться автоинструктору. Так, первым делом опытный водитель взял бы управление в свои руки. Учитывая, что нога потерявшего сознание может по-прежнему находиться на педали газа, её следует оттуда убрать. На себя или в сторону — без разницы. Главное, чтобы машину ничего не продолжало тянуть вперёд.

“Далее не остаётся ничего другого, как осуществить торможение ручником. В большинстве автомобилей ручники у нас механические. Если электронный, то, соответственно, взаимодействуем с ним. Конечно, при этом мы не должны терять управление, стараться направлять машину и максимально удерживать руль”, — порекомендовал специалист.

Он добавил: если коробка автоматическая с ручным режимом управления, то нужно перевести её в ручной режим и понижать передачи (это позволит ещё больше снизить скорость). Если же коробка механическая, то, по словам автоинструктора, не нужно пытаться включать нейтральную передачу: пусть остаётся та, на которой изначально двигался автомобиль.

”…Таким образом будет дополнительно осуществляться торможение двигателем. Главное, чтобы никто в это время не давил на педаль газа. Если между всеми этими действиями вы ещё сможете включить “аварийку”, — будет вообще здорово”, — подытожил автоинструктор.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский автоблогер Александр Житкевич рассказал своё видение того, как изменилась ситуация на станциях техосмотра в стране за последние годы. По его словам, изменения произошли настолько разительные, что он даже стал проходить техосмотр, хотя раньше, по собственному признанию мужчины, ездил без него. Впрочем, некоторые подписчики с мнением молодого человека не согласились и озвучили свою позицию.

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