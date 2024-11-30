"Как это работает?" - Россиянка пожаловалась на более дешёвые Lada в Беларуси. Белорусы задали встречный вопрос

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Опубликовано: 30.11.2024 11:58 , Обновлено: 30.11.2024

Россиянка опубликовала в TikTok видео, где возмутилась тем, что в Беларуси продают машины LADA дешевле, чем в России, стране-производителе этих автомобилей. В комментариях белорусы привели аналогию.

По словам женщины, автомобиль Lada Vesta SW в Беларуси продают примерно на 1000 долларов дешевле.

“Объясните мне, как такое происходит? У нас в России [автомобилей] Lada Vesta SW нет. Ты едешь в соседнюю страну для того, чтобы взять машину на 126 000 дешевле [примерно 4 тыс. белорусских рублей, или 1000 долларов], чем единственный автомобиль, который у меня была возможность урвать в Гермесе [АвтоГЕРМЕС, официальный дилер LADA в Москве]”, — пожаловалась россиянка.

Она утверждает, что у других дилеров “еще дороже”.

[info_b]На официальном сайте LADA модели Vesta SW стоят примерно от 55 тыс. белорусских рублей (от 1 655 000 российских рублей или 15 тыс. долларов). А на сайте минского дилера — от 44 500 белорусских рублей (примерно от 1 351 000 рос. руб. или 12 тыс. долларов). [/info_b]

“Объясните мне, как это работает?” — возмутилась женщина.

В комментариях белорусы задали встречный вопрос: почему белорусская продукция в России дешевле?

“Так же, как и белорусская продукция в России, на треть дешевле, чем в Беларуси, живущая на границе, имею возможность сравнить”, — написала одна из пользовательниц TikTok под видео.

“В Беларуси тоже самое. Я МТЗ 80.2 купил в России на 4 тыс. у.е. лучше”, — написал другой человек.

“Это же экспорт и импорт. Как и белорусские товары в других странах дешевле купить, чем на родине. Холодильник в Минске стоит дороже, чем в Москве с доставкой…” — заявил третий.

“У вас быстро разбираются, у нас не торопятся”, — предположил четвертый.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске торжественно открыли новый дилерский центр автомобилей марки Belgee. Там же белорусско-китайский производитель публично продемонстрировал обновлённый седан, который заявлен как замена популярной ныне марки Geely Emgrand. Узнали, чем отличаются две модели и в какую цену предложили “новинку”.

«БЕЛДЖИ» показала замену Geely Emgrand. Почём предложили белорусам?