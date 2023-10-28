"Понимаю!.. Понимаю!" - В ГАИ показали, как объясняют белорусы неправильную парковку. Какой штраф?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2023 15:04 , Обновлено: 28.10.2023

Сотрудники Госавтоинспекции показали, чем белорусы мотивируют неправильную парковку, в которой их уличили правоохранители во время патрулирования дорог. На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале УВД Гродненского облисполкома, нарушители, сидя в патрульном авто, не пытаются отрицать факт правонарушения, а лишь перечисляют причины, которые, по их мнению, могут служить оправданием припаркованному в неположенном месте авто. Впрочем, от штрафов это их вряд ли спасёт. А сколько базовых может за это грозить?

В УВД Гродненского облисполкома отметили, что перед сотрудником ГАИ не стоит вопрос о том, является ли стоянка в неположенном месте серьёзным нарушением или нет. Не смотрят они и на место, в котором авто припарковано не по правилам - будь то постоянно загруженный центр города или окраина жилого квартала.

“Объезжая с неудобствами мимо НЕ по Правилам припаркованный автомобиль, водитель ТОЧНО выкажет недовольство. Но вот оказавшись в ситуации нарушителя, найдет 1000 и одну причину в оправдание таких действий”, - отметили в УВД и продемонстрировали видео таких оправдывающихся нарушителей.

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Один из них объяснил нарушение тем, что приехав на работу, не нашёл свободного места поблизости - “нигде вообще”. Отрицать свою вину, впрочем, он не стал, признав, что сознательно парковался в запрещенном правилами месте.

“Понимаю!.. Понимаю! Понимаю, потому и не отрицаю”, - сказал мужчина.

Схожее оправдание своему правонарушению озвучил и другой мужчина, списав всё на спешку и отсутствие свободных парковочных мест.

“К сожалению, здесь всё время занимают место, и не наши сотрудники. Вот так иногда поставишь машину - и нормально, а сегодня опаздывал на лекцию. Хоть где-то, думаю, приторможу”, - рассказал он и пообещал сотруднику ГАИ, оформлявшему протокол, что “больше не будем ставить” машину не по правилам.

Какие штрафы за неправильную парковку грозят белорусам?

Впрочем, в ГАИ предупредили, что экономия на 20-30 метрах в случае с неправильной парковкой может обернуться штрафом, а машина вполне может в результате отправиться на штрафстоянку. По статье 18.18. Кодекса об административных правонарушениях за остановку в неположенном месте или парковку не по правилам белорусам могут грозить следующие штрафы:

за остановку или стоянку с нарушением ПДД – штраф в 1 базовую величину (37 рублей сегодня),

для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин, прицепов штраф возрастает до 5 базовых величин (185 рублей) (а за повторное нарушение в течение года – до 10 базовых величин (370 рублей)).

за неправомерную стоянку на местах, выделенных для инвалидов, – штраф в 2 базовые величины (74 рубля).

Напомним, что штрафы за неправильную парковку сотрудники ГАИ нередко выписывают в ходе специальных рейдов на служебном транспорте без специальной цветографической окраски с использованием средств негласного и смешанного контроля.

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Тем временем в Гродненской Госавтоиспекции заявили, что даже если машина не участвует в дорожном движении, наличие техосмотра может стать решающим. Там уточнили, какие автомобили могут признать автохламом и эвакуировать с улиц.

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