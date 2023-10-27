ГАИ вместе с Внутренними войсками начала рейды по всей Беларуси. И в стихах объяснила зачем

Опубликовано: 27.10.2023 08:10 , Обновлено: 27.10.2023

По всей Беларуси в пятницу, 27 октября, сотрудники Госавтоинспекции планируют выйти на дороги совместно с другими службами милиции общественной безопасности. Для чего - в ведомстве объяснили в стихах: «Стой машина, тише ход! На дороге пешеход!» Таким объявили девиз очередного Единого дня безопасности дорожного движения.

“Дорога требует безукоризненного соблюдения общепринятых правил. Незнание или несоблюдение этих законов часто приводит к непоправимому. Самым незащищенным элементом в цепочке водитель-пешеход-дорога является именно пешеход”, - объяснили цели нынешнего общереспубликанского профилактического мероприятия в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В свою очередь в Минской областной ГАИ рассказали, в каких местах массового движения пешеходов планирую усилить контроль 27 октября:

остановки общественного транспорта,

нерегулируемые пешеходные переходы,

магазины,

учебные заведения.

Помимо соблюдения правил проезда пешеходных переходов сотрудники ГАИ также намерены уделить внимание наличию световозвращающих элементов у пешеходов в темное время суток.

[info_b]По данным ГАИ, только в Минской области с января по сентябрь 2023 года зарегистрировано 110 ДТП c участием пешеходов. В них погибли 27 человек, 89 — получили травмы. По вине пешеходов произошло 34 ДТП, в результате которых 17 человек погибли, 18 — травмированы.[/info_b]

Чтобы избежать аварий, сотрудники ГАИ водителям рекомендовали:

неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения,

быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам,

двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам и велосипедистам.

В свою очередь пешеходов и велосипедистов в ГАИ Минска призвали “быть предельно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части” и всегда проверять, что все транспортные средства остановились, а путь по переходу безопасен.

В свою очередь в ГАИ Гомельской области, где наезд на пешехода по статистике является самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий, напомнили о правилах пересечения проезжей части не только пешеходам, но и велосипедистам и тем, кто пользуется средствами персональной мобильности. Все они должны заблаговременно снижать скорость при подъезде к переходу и двигаться по нему со скоростью идущего пешехода.

[info_b]По данным ГАИ Гомельской области, с января по сентябрь 2023 года в регионе произошло 74 ДТП с участием пешеходов, причем 24 из них - по вине самих пешеходов. В них погибли 13 человек, 61 - получил травмы различной степени тяжести. С участием велосипедистов произошло 42 ДТП (12 - по вине самих велосипедистов), в которых погибли 6 человек и 37 пострадали.[/info_b]

ГАИ Гомельщины объявила “массированную отработку” дорог скрытыми патрулями

Кроме того, Госавтоинспекция Гомельской области объявила о массированную отработку автодорог республиканского назначения Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины и Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное с 27 по 29 октября.

Как пояснили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, планируется, что наряды ГАИ отправятся на наиболее аварийные перекрестки и участки, где по статистике чаще всего фиксируются нарушения ПДД со стороны водителей. В ГАИ предупредили, что контроль будет как гласный, так и негласный и смешанный контроль. Помимо прочего инспекторы намерены патрулировать дороги на служебном транспорте без специальной цветографической окраски.

Напомним, что в это же время Госавтоинспекция Минска объявила о новом виде комплекса мероприятий, которое назвала “социальный раунд”. Заключаться он будет в информировании, предупреждении и контроле на дорогах, который организуют с 26 октября по 10 ноября . Впрочем, такие же акции анонсировали и уже проводят в других областях, разве что там все ещё называют их рейдами и “профилактическими мероприятиями”.

В Минске ГАИ объявила о начале «социального раунда». В Витебске — о частом «заблуждении» белорусов