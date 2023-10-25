В ГАИ предупредили белорусов об эвакуации машин без техосмотра. Это как?

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Опубликовано: 25.10.2023 11:32 , Обновлено: 28.10.2023

В Гродненской Госавтоиспекции рассказали 25 октября, что даже если машина не участвует в дорожном движении, наличие техосмотра может стать решающим. Там уточнили, какие автомобили признают автохламом и эвакуируют.

“Причиной для эвакуации является и неэксплуатация в течение 6 месяцев со дня истечения срока действия сертификата техосмотра. Автомобиль, имеющий вышеописанные признаки, может без ограничений стоять лишь на охраняемых местах для хранения, во дворах и на придомовых территориях одноквартирных и блокированных жилых домов”, - рассказали в ГАИ Гродно.

Таким образом инспекторы могут признать “брошенным транспортом” даже те автомобили, которые поставили на прикол на зимовку во дворе многоэтажного дома осенью до весны, если у них нет техосмотра.

Ранее Телеграф писал что есть и другие причины для эвакуации машин. В ГАИ Минска сообщили, что в связи со вступлением в силу 1 октября 2022 года новой редакции ПДД, появилась еще одна причина для принудительной эвакуации автомобилей белорусов.

Новость Телеграф

А в Минске и вовсе пообещали чаще и больше эвакуировать автомобилей в 2023 году. Генеральный директор государственного объединения “Гаражи” Андрей Зырянов сообщил, что в 2022 году принудительно эвакуировали с улиц и дворов Минске в 3,5 раза больше автомобилей. Он заявил, что считает это показателем эффективности.

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