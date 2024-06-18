Польша обязала белорусов менять водительские права для работы через сервисы такси
Министерство инфраструктуры Польши ввело новые правила для водителей популярных сервисов такси, работающих через специальные мобильные приложения. Теперь они в обязательном порядке должны иметь польские водительские права. Это касается и иностранцев, в том числе белорусов, которые нередко подрабатывают, используя такие приложения как Uber или Bolt.
Как пояснил официальный представитель Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции Роберт Опас в комментарии порталу polskieradio24.pl, новые правила заработали уже с 17 июня.
“Для нас это изменение важно, поскольку водительские права, выданные в Польше, доступны в наших польских информационных базах. Таким образом, полиция может четко определить, имеет ли водитель права”, - рассказал Опас.
В Мининфраструктуры заявили, что целью нововведения стало в первую очередь, “повышение безопасности пассажиров”. Оно произошло на фоне волны преступлений - нападений и изнасилований пассажиров водителями популярных сервисов такси, работающих на базе мобильных приложений.
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При этом специалисты пояснили, что большинству иностранцев, в том числе гражданам Беларуси, Украины и Грузии, дополнительные экзамены на водительские права в Польше не придётся сдавать повторно. Любой желающий может подать заявление на замену прав и после того, как будет подтверждена их подлинность, в Польше ему спокойно выдадут национальные права.
Ранее Telegraf.news рассказал, что по водительским правам, выданным в Беларуси, в скором времени, вероятно, можно будет ездить в ещё одной стране — Монголии. Это следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, который одобрил проект правительственного соглашения между двумя странами о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
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