Польша обязала белорусов менять водительские права для работы через сервисы такси

Опубликовано: 18.06.2024 08:19 , Обновлено: 18.06.2024

Министерство инфраструктуры Польши ввело новые правила для водителей популярных сервисов такси, работающих через специальные мобильные приложения. Теперь они в обязательном порядке должны иметь польские водительские права. Это касается и иностранцев, в том числе белорусов, которые нередко подрабатывают, используя такие приложения как Uber или Bolt.

Как пояснил официальный представитель Бюро дорожного движения Главной комендатуры полиции Роберт Опас в комментарии порталу polskieradio24.pl, новые правила заработали уже с 17 июня.

“Для нас это изменение важно, поскольку водительские права, выданные в Польше, доступны в наших польских информационных базах. Таким образом, полиция может четко определить, имеет ли водитель права”, - рассказал Опас.

В Мининфраструктуры заявили, что целью нововведения стало в первую очередь, “повышение безопасности пассажиров”. Оно произошло на фоне волны преступлений - нападений и изнасилований пассажиров водителями популярных сервисов такси, работающих на базе мобильных приложений.

Uber больше нет. В Беларуси запустили новый сервис такси

При этом специалисты пояснили, что большинству иностранцев, в том числе гражданам Беларуси, Украины и Грузии, дополнительные экзамены на водительские права в Польше не придётся сдавать повторно. Любой желающий может подать заявление на замену прав и после того, как будет подтверждена их подлинность, в Польше ему спокойно выдадут национальные права.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по водительским правам, выданным в Беларуси, в скором времени, вероятно, можно будет ездить в ещё одной стране — Монголии. Это следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, который одобрил проект правительственного соглашения между двумя странами о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Водительские права белорусов будут признавать в Монголии? Лукашенко подписал указ