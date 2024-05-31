Водительские права белорусов будут признавать в Монголии? Лукашенко подписал указ

Опубликовано: 31.05.2024 09:05 , Обновлено: 31.05.2024

По водительским правам, выданным в Беларуси, в скором времени, вероятно, можно будет ездить в ещё одной стране - Монголии. Это следует из указа президента Беларуси Александра Лукашенко, который одобрил проект правительственного соглашения между двумя странами о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Одобренный президентом проект должен лечь в основу будущих двухсторонних переговоров. Их поручено проводить Министерству внутренних дел и, при необходимости вносить в предложенный проект изменения, “не имеющие принципиального характера”.

В случае, если две страны достигнут договоренности в пределах одобренного проекта, белорусы смогут свободно пользоваться национальными водительскими правами в Монголии, а монголы своими - в Беларуси. Также двухсторонний договор позволит белорусам менять водительские права в Монголии, не сдавая повторно экзамен (аналогичным образом и монголам не придётся сдавать экзамен на водительские права в Беларуси).

Отметим, что аналогичный шаг в начале мая был предпринят белорусским правительством в отношении ещё одной страны - Объединенных Арабских Эмиратов. Совет Республики уже ратифицировал соответствующий Меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Кроме того, аналогичный вопрос поднимался неделю назад на межмидовских консультациях Беларуси и Турции, в рамках которых представители двух государств подтвердили готовность к подписанию в том числе и соглашения о признании водительских удостоверений.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в скором времени в Беларуси можно будет поменять российские водительские права на белорусские без сдачи экзаменов - соответствующие поправки в законодательство вступят в силу уже с 6 июля 2024 года.

В ГАИ назвали дату, когда россиянам разрешат менять водительские права на белорусские без экзаменов