Uber больше нет. В Беларуси запустили новый сервис такси

Опубликовано: 14.06.2024 19:15 , Обновлено: 15.11.2024

Uber ушёл из Беларуси. После обновления приложения пользователи смогут воспользоваться новыми сервисом, который пришёл ему на смену. Так, доехать из точку А в точку В теперь можно с помощью Fasten — приложение уже запустили в 35 городах Беларуси.

Сервис имеет четыре тарифа, которые соответствуют тарифным планам Uber: Fasten, Upper, Extra и Max. Помимо этого, в новом приложении можно дополнительно найти необычные или новые места в городе, а также маршруты для путешествий.

“Ищите приложение Uber? Вы нашли его: Uber теперь является приложением Fasten. С Fasten поездки по городу становятся приятным и доступным путешествием”, — сказано в описании приложения в App Store.

К слову, Fasten — агрегатор такси российско-американского происхождения: его в 2015 году в США запустил российский бизнесмен. Ранее Fasten входил в группу сервисов компании «Везёт». В 2019 году «Яндекс Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и теперь Fasten входит в группу сервисов «Яндекс Go».

На данный момент Fasten доступен в 35 городах Беларуси, в том числе в:

Минске;

Барановичах;

Бобруйске;

Борисове;

Бресте;

Витебске;

Гомеле;

Гродно;

Жодино;

Лиде;

Могилёве;

Речице и др.

Ранее Telegraf.news писал, чт Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров выступила с предложением создать в Беларуси национального оператора такси. По словам председателя ассоциации Екатерина Станкевич, это обеспечит “огромные поступления в бюджет”, а пассажирам даст больше гарантий на защиту их прав, чем при пользовании услугами популярных сейчас агрегаторов.

«Чтобы не было коллапса» — Белорусские перевозчики предложили создать национального оператора такси