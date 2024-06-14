Uber больше нет. В Беларуси запустили новый сервис такси
Uber ушёл из Беларуси. После обновления приложения пользователи смогут воспользоваться новыми сервисом, который пришёл ему на смену. Так, доехать из точку А в точку В теперь можно с помощью Fasten — приложение уже запустили в 35 городах Беларуси.
Сервис имеет четыре тарифа, которые соответствуют тарифным планам Uber: Fasten, Upper, Extra и Max. Помимо этого, в новом приложении можно дополнительно найти необычные или новые места в городе, а также маршруты для путешествий.
“Ищите приложение Uber? Вы нашли его: Uber теперь является приложением Fasten. С Fasten поездки по городу становятся приятным и доступным путешествием”, — сказано в описании приложения в App Store.
К слову, Fasten — агрегатор такси российско-американского происхождения: его в 2015 году в США запустил российский бизнесмен. Ранее Fasten входил в группу сервисов компании «Везёт». В 2019 году «Яндекс Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и теперь Fasten входит в группу сервисов «Яндекс Go».
На данный момент Fasten доступен в 35 городах Беларуси, в том числе в:
- Минске;
- Барановичах;
- Бобруйске;
- Борисове;
- Бресте;
- Витебске;
- Гомеле;
- Гродно;
- Жодино;
- Лиде;
- Могилёве;
- Речице и др.
Ранее Telegraf.news писал, чт Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров выступила с предложением создать в Беларуси национального оператора такси. По словам председателя ассоциации Екатерина Станкевич, это обеспечит “огромные поступления в бюджет”, а пассажирам даст больше гарантий на защиту их прав, чем при пользовании услугами популярных сейчас агрегаторов.
«Чтобы не было коллапса» — Белорусские перевозчики предложили создать национального оператора такси