Пинчанин купил авто, но не смог поставить машину на учет из-за VIN-номера. Что с ним не так?
Житель Пинска Брестской области купил на вторичном рынке автомобиль Volkswagen Passat и отправился в Госавтоинспекцию ставить на учет транспортное средство. Почему мужчина не смог это сделать, рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Брестской области.
У сотрудников ГАИ возникли вопросы к идентификационному номеру (VIN-номеру) машины. Для исследования ее отправили на экспертизу.
В Пинском межрайонном отделе ГКСЭ пришли к заключению, что VIN-номер этого Volkswagen Passat изменяли “путем удаления номерной детали и с последующим ввариванием на ее место детали с ныне читаемой вторичной маркировкой”.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Судэксперты напомнили белорусам, что перед покупкой транспортного средства следует внимательно изучить его идентификационное маркировочное обозначение. Индивидуальный номер присваивается производителем. При возникновении сомнений проверить маркировку можно в подразделениях ГКСЭ.
Ранее Телеграф рассказывал, как недобросовестные продавцы авто обманывают покупателей. Кроме VIN-номера, важно изучить, в каких местах машину “подкрашивали”. Насторожить должны следы краски на тех частях, где ее не должно быть: на шинах, фарах, уплотнителях дверей.
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Также мы писали о том, что некоторые автомобили могут иметь сразу два идентификационных номера. Это не нарушение, однако может осложнить процесс постановки машины на учет.
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