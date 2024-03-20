Пинчанин купил авто, но не смог поставить машину на учет из-за VIN-номера. Что с ним не так?

Опубликовано: 20.03.2024 13:42 , Обновлено: 20.03.2024

Житель Пинска Брестской области купил на вторичном рынке автомобиль Volkswagen Passat и отправился в Госавтоинспекцию ставить на учет транспортное средство. Почему мужчина не смог это сделать, рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Брестской области.

У сотрудников ГАИ возникли вопросы к идентификационному номеру (VIN-номеру) машины. Для исследования ее отправили на экспертизу.

В Пинском межрайонном отделе ГКСЭ пришли к заключению, что VIN-номер этого Volkswagen Passat изменяли “путем удаления номерной детали и с последующим ввариванием на ее место детали с ныне читаемой вторичной маркировкой”.

Фото: sudexpert.gov.by

По данному факту возбудили уголовное дело.

Судэксперты напомнили белорусам, что перед покупкой транспортного средства следует внимательно изучить его идентификационное маркировочное обозначение. Индивидуальный номер присваивается производителем. При возникновении сомнений проверить маркировку можно в подразделениях ГКСЭ.

Ранее Телеграф рассказывал, как недобросовестные продавцы авто обманывают покупателей. Кроме VIN-номера, важно изучить, в каких местах машину “подкрашивали”. Насторожить должны следы краски на тех частях, где ее не должно быть: на шинах, фарах, уплотнителях дверей.

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Также мы писали о том, что некоторые автомобили могут иметь сразу два идентификационных номера. Это не нарушение, однако может осложнить процесс постановки машины на учет.

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