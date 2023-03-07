Что делают с машиной в ГАИ Беларуси, если у нее оказалось два VIN-номера

Опубликовано: 07.03.2023 11:41 , Обновлено: 07.03.2023

Покупка автомобиля на вторичном рынке сопряжена с рядом рисков, о которых новый владелец узнает зачастую только после того, как отдал деньги продавцу. Так, некоторые автомобили могут иметь сразу два идентификационных номера. Это не является нарушением, однако может осложнить процесс постановки автомобиля на учет.

С подобной проблемой столкнулся автовладелец из Минска, который купил внедорожник Nissan Pathfinder, и узнал о наличии сразу двух VIN-номеров на приобретенном авто лишь при его постановке на учет. Проверявший номера сотрудник Госавтоинспекции заметил, что номер под лобовым стеклом не соответствует оригинальному.

“Корректировавшийся VIN зарегистрирован на территории Беларуси, он записан в техническом паспорте, а оригинальный — в России, как выяснило следствие”, - рассказал владелец авто порталу av.by.

Ни обращение в Следственный комитет Беларуси, ни претензия в адрес организации, выписавшей ему счет-справки, с требованием расторгнуть договор купли-продажи, пока вернуть деньги за проблемное авто, по словам мужчины, не помогло. Если его претензию не удовлетворят, он намерен обращаться в суд.

Как пояснил, порталу автоэксперт Сергей Исаков, официально сразу два VIN-номера у авто может быть тогда, когда отдельно маркируются рама и кузов. В этом случае номера могут отличаться даже количеством символов. Аналогичным образом два VIN-номера могут быть у автомобилей, для которых узлы и агрегаты, в том числе кузов, производились в одной стране, а их сборка и окончательный выпуск автомобиля - в другой стране.

“Наиболее часто это встречается на экземплярах российского изготовления, так как на заводах была именно узловая сборка, а “пронумерованный” и окрашенный кузов доставлялся готовым из другого государства”, - отметил он, подчеркнув, что в этом случае кузов доставляется с уже нанесенным VIN-номером.

По словам специалиста, семнадцатизначный код кузова ничем не отличается от других VIN и номе, который получает авто после сборки, вносится в ПТС. Тогда этот номер “фигурирует не на частях кузова, а на маркировочных и дублирующих табличках”, поясняет автоэксперт.

“Стандартами также установлены расположение, шрифты, материалы изготовления и способы крепления табличек. Эта информация для экспертов”, - рассказал Сергей Исаков.

Что касается ситуации, в которую попал минский автолюбитель, автоэксперт отметил, что VIN на кузове в ПТС фигурирует как “особые отметки”.

“В Беларуси же в техпаспорте по факту может быть записан номер как с кузова, так и с маркировочной таблички, но процедурой установлена проверка именно номера кузова”, - пояснил Сергей Исаков.

[info_b]Полностью историю с двумя VIN-номерами можно почитать [link href=“https://av.by/news/kupil_mashinu_na_nei_dva_vin_nomera_odin_iz_nih_izmenennyi” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]