Перевозчики пообещали белорусам "альтернативные варианты" добраться в Вильнюс

Опубликовано: 27.10.2025 13:16 , Обновлено: 27.10.2025

Пассажирские перевозчики, которые организуют регулярные автобусные туры из Беларуси в Литву и обратно, вынуждены были отменить часть рейсов из-за очередного закрытия границы по инициативе литовской стороны. Пассажирам пообещали "альтернативные варианты".

Об отмене некоторых рейсов, запланированных на понедельник, 27 октября, сообщили в Telegram-канале популярного белорусского сервиса по продаже билетов “Атлас”.

В частности, автобусы ООО «Трансагенство Фаворит» по маршруту Гродно-Лида-Вороново-Вильнюс не будут курсировать как минимум до вторника, перевозчики ООО Ваджен транс и UAB Gromora отменили запланированные на сегодня рейсы из Минска в Вильнюс и Каунас.

Пассажирам, которые уже успели оплатить билеты на отменённые рейсы, предложили “альтернативные варианты” - вернуть деньги за билеты или перенести поездку на более поздний срок. При возврате билетов пассажирам пообещали возместить их полную стоимость.

Позднее сам сервис также объявил о приостановке продажи билетов на рейсы по маршруту Гомель-Вильнюс - пока до среды, 29 октября, включительно.

Сообщается, что пассажирам как минимум трёх автобусных рейсов сегодня пришлось прервать поездку и вернуться в города отправления:

рейс Гродно-Вильнюс с отправлением в 2:50,

Вильнюс-Лида на 5:00,

Вильнюс-Гродно на 10:00.

Пассажирам этих рейсов, по данным “Атласа”, полностью возместили стоимость билетов.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, что правительство решило закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок. Граница останется закрытой как минимум до заседания правительства в среду, 29 октября, где уже Кабмину Литвы предстоит утвердить полноценный план действий.

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