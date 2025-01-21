«Ну а как ему ещё проехать?» - Манёвр автобуса на перекрёстке в Минске вызвал горячие споры в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2025 10:25 , Обновлено: 21.01.2025

В TikTok появилось видео неоднозначного манёвра автобуса на одном из перекрёстков в Минске, в районе Кунцевщины. На кадрах видно, что автобус выехал на встречную полосу, чтобы повернуть направо. В комментариях разгорелись горячие споры относительно законности и оправданности таких потенциально опасных действий водителя общественного транспорта.

В комментариях к видео столкнулись противоположные мнения пользователей. Некоторые пользователи Tik Tok отметили, что у автобуса из-за ДТП на дороге не было другого выбора, кроме как выехать на встречную полосу: на кадрах видно, что в крайней правой полосе, с которой должен был по правилам поворачивать автобус, стоял другой автобус с открытыми дверями, судя по всему, неисправный.

Некоторые зрители подчеркнули, что такой манёвр для объезда препятствий разрешен правилами ПДД, что является весьма спорным заявлением.

Например, один из пользователей возмутился: “Где ваши глаза ? Тут ДТП! Автобус и легковой! Автобус не мог из-за радиуса вклиниться между и поехал через встречку. Что можно сделать, если нет возможности по-другому? Но убедиться в безопасности маневра…”

“Вы посмотрите внимательно, там ДТП и по-другому ему просто не объехать”. “Как ему по-другому объехать аварию? По ПДД всё правильно сделал, можно объехать по встречке, если по-другому не получается”, - написал другой.

[info_b]Согласно пункту 79.5 действующих Правил дорожного движения Беларуси, в населенных пунктах маршрутные транспортные средства, выполняющие городские перевозки в регулярном сообщении, должны двигаться по выделенной для них полосе движения, а при ее отсутствии — по крайней правой полосе движения. Перестраиваться на другие полосы движения этой статьёй ПДД общественному транспорту разрешается только для объезда препятствия, поворота налево или разворота.

Прямой запрет на выезд на встречную полосу прописан в пункте 76 ПДД:

“На дороге с двусторонним движением при наличии в направлении движения двух и более полос движения запрещается выезжать на встречную полосу движения”, - гласит этот пункт Правил.[/info_b]

Нашлись в комментариях под видео и те пользователи, которые также расценили действия водителя автобуса как нарушение Правил.

“А это лишение однозначное”, - категорично заявил один из них.

Не обошлось и без иронии. Так, filgorik! отметил: “Правила правилами, а автобус по расписанию”.