Парковка, обгон паломников и не только. ГАИ объявила негласный контроль по всей Беларуси до конца августа

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.08.2023 10:46 , Обновлено: 21.08.2023

Госавтоинспекция до конца августа запланировала рейды и профилактические мероприятия по нескольким направлениям. Соблюдения правил парковки, скорости такси, правил перевозки пассажиров в маршрутках и даже обгона колонн паломников - в разных регионах инспекторы пообещали негласно и в открытую следить за разными видами правонарушений. Выяснили, чему и в каких областях будут уделять особо пристальное внимание.

В Минске ГАИ усилила негласный контроль за парковкой

Об усилении контроля за соблюдением правил парковки в преддверии начала учебного года объявила Госавтоинспекция Минска. Там заявили, что нарушение правил остановки и стоянки относится к числу одних из “самых частых нарушений в крупных городах”. В связи с этим к профилактическим мероприятиям решили привлечь эвакуаторы.

В ГАИ напомнили, в каких местах запрещается не только стоянка, но и остановка транспортного средства:

в зоне действия соответствующих дорожных знаков;

на пешеходных переходах и в пределах 15 метров от них на дороге в обе стороны;

на территории, прилегающей к жилой застройке;

на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком («Место стоянки такси»).

Напомним, запрещена остановка и в пределах новой дорожной разметки, недавно появившейся на некоторых улицах Минска, так называемой “вафельницы”.

В Беларуси впервые появилась на дороге разметка-«вафельница». Как на ней вести себя водителям?

Днём ранее о первых результатах рейдов с эвакуатором отчитались в ГАИ Первомайского района Минска. Тогда Телеграф рассказал, какие штрафы за неправильную парковку грозят белорусам.

Инспекторы ГАИ Минска вышли в рейды с эвакуатором. Где будут искать нарушителей?

В Минске и Гомельской области ГАИ усилит контроль за водителями такси

С понедельника, 21 августа, в Минске также стартовал комплекс профилактических мероприятий под названием “Такси”. До 27 августа в ГАИ пообещали проводить усиленные рейды “с применением гласного, негласного и смешанного контроля” и средств фото- и видеофиксации. Особое внимание планируют уделять правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров и использованию ремней безопасности. В ГАИ наглядно продемонстрировали, что происходит с пассажирами и водителем в момент аварии в случае, когда не пристёгнуты ремнями, и когда не пристёгнуты:

[Telegram_widget url=“https://t.me/gaiminsk/29425”]

Аналогичные рейды анонсировала Госавтоинспекция Гомельской области . Там усиленный контроль за водителями такси пообещали вести до 29 августа. Особое внимание пообещали уделять следующим нарушениям ПДД:

превышение скоростных режимов,

нарушение правил обгона,

непредоставление преимущества в движении пешеходам,

проезд на запрещающий сигнал светофора.

В Витебской области ГАИ объявила рейды по маршруткам

В Витебской области под усиленным контролем ГАИ оказались маршрутки. В Полоцком РОВД отметили, что чаще всего водители маршрутных транспортных средств нарушают следующие правила:

посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта;

управление транспортным средством с неисправностями, при наличии которых ПДД запрещают участвовать в дорожном движении (например, с неисправным “ручником”);

не выдача пассажирам чеков об оплате за проезд.

В ГАИ напомнили, что при выявлении подобных нарушений административное наказание грозит не только самому водителю маршрутки, но и должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта.

ГАИ Гродненской области предупредила водителей о колоннах паломников

Госавтоинспекция Гродненской области предупредила водителей о начале пешего паломничества в Жировичский монастырь. Группы паломников вышли из Гродно 20 августа, а завершиться паломничество должно 27 августа. В связи с этим в ГАИ призвали водителей “проявлять внимательность и выбирать безопасную скорость движения” при встрече с группой паломников.

В ГАИ также рассказали о предполагаемом маршруте движения паломников:

21 августа в 09:00 паломники выйдут из г.п.Озёры до д.Бершты;

22 августа в 09:00 - из д.Бершты до Острино;

23 августа в 09:00 - из Острино до Щучина;

24 августа в 09:00 - из Щучина до г.п.Орля;

25 августа в 09:00 - из г.п.Орля до д.Воля-Крупицы;

26 августа в 09:00 - из д.Воля-Крупицы до д.Козловщина;

27 августа в 09:00 - из д.Козловщина до Жировичского монастыря.

До конца лета ГАИ по всей Беларуси сохранит усиленный контроль в местах массового отдыха

Кроме того, до конца тёплого сезона сотрудники ГАИ будут вести усиленный контроль на дорогах и в местах массового отдыха людей. Там инспекторы регулярно проводят “профилактические отработки”, цель которых - пресечение нарушений ПДД не только водителями, но и пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности.

Так, в ГАИ УВД Брестского облисполкома призвали белорусов соблюдать шесть простых правил, “чтобы поездка с семьей или друзьями прошла успешно”: