ГАИ Гродненщины анонсировала тотальную «отработку» 46 дорог. Кого будут проверять с 10 по 13 августа?

Опубликовано: 10.08.2023 12:27 , Обновлено: 11.08.2023

Госавтоинспекция Гродненской области объявила тотальную отработку региональных автодорог с 10 по 13 августа. Инспекторы планируют установить негласный и смешанный контроль за дорожным движением в общей сложности на 46 дорогах - на 21 республиканского и 25 - местного значения.

В ГАИ подчеркнули, что в рамках этих контрольных мероприятий инспекторы будут следить за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) ВСЕМИ участниками дорожного движения. Особое внимание планируют уделять так называемым “уязвимым участникам дорожного движения” и соблюдению следующих правил:

перевозки несовершеннолетних пассажиров;

безопасного передвижения детей вдоль дорог;

скоростного режима велосипедистами при пересечении проезжей части по пешеходному переходу;

обгона;

скоростного режима;

выезда на встречную полосу движения.

Помимо рядовых автомобилистов инспекторы намерены проверять водителей пассажирского транспорта и мотоциклистов.

Особо пристальное внимание в ГАИ планируют уделять нетрезвым водителям и бесправникам. Наряды ДПС пообещали выставить в непосредственной близости от аварийно-опасных участков дорог и вблизи мест массового отдыха.

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