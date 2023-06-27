Opel сменила логотип

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Опубликовано: 27.06.2023 16:41 , Обновлено: 27.06.2023

Немецкая компания Opel обновила логотип. C 2024 года его постепенно получат все модели бренда.

Фирменная молния в логотипе осталась, но теперь она разделена по центру и выполнена в более минималистичной редакции, сообщилautonews.

Фото: Opel

Флориан Хюттль, гендиректор Opel сказал, что их логотип не только символизирует приверженность компании к инновациям, но и «выражает стремление стать полностью электрическим брендом в Европе к 2028 году».

В прошлый раз компания сменила логотип в 2020 году. Тогда решили отказаться от трехмерной эмблемы, изменили дизайн молнии и шрифт.

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