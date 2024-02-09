Нужно ли белорусам платить налог на застрявшие в Украине авто? Объяснили в МНС

Опубликовано: 09.02.2024 09:57 , Обновлено: 09.02.2024

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков обратилась в Министерство по налогам и сборам Беларуси с просьбой разъяснить, как быть с налогами на транспорт, принадлежавший белорусам, который в феврале-марте 2022 был изъят или вынужденно оставлен на территории Украины. В МНС ответили, что в таком случае полагается льгота. Какая?

В разъяснении Министерства по налогам и сборам указано, что в соответствии с абзацем четвертым статьи 307² Налогового кодекса организация – владелец транспортных средств вправе применить льготу по транспортному налогу, если эти ТС выбыли из обладания собственника в результате противоправных действий других лиц. В данном случае под «льготой» подразумевается «освобождение от уплаты транспортного налога» – так написанона сайте Министерства по налогам и сборам.

Для применения такой льготы предприятию достаточно предоставить справку из белорусских правоохранительных органов о заведенном уголовном деле «по факту утраты на территории Украины транспортных средств и невозможности установления лиц, виновных в такой утрате».

Льгота по уплате налога будет предоставляться с месяца, следующего за месяцем, в котором предприятие утратило возможность распоряжаться своим транспортным средством, уточнили в МНС.

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А вот еще на какие транспортные средства налог не исчисляется:

выпущенные до 1 января 1992 г. или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

электромобили категории M1 или M1G (на период по 31 декабря 2025 года);

специально оборудованные для использования инвалидами;

в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина;

снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Ранее Телеграф описал такую историю. Налоговые инспекторы начислили транспортный налог на 508 рублей жителю Барановичей за грузовик, сгоревший почти два года назад. В МРЭО городской Госавтоинспеции заявили, что платить налог мужчине придётся, несмотря на то, что фактически транспортного средства у него нет, причём за три года — с 2021-го по 2024-й год. Оказалось, что проблема в номерных знаках, которые сгорели вместе с грузовиком.

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