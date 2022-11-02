Нужно ли белорусам платить транспортный налог, если на авто не ездили целый год
До 15 ноября 2022 года белорусским автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог. У некоторых возник вопрос, нужно ли отдавать деньги за авто, которое просто стояло целый год.
«Машина уже год в ремонте и всё это время не эксплуатируется. Нужно ли уплачивать налог?», — спросил у редакции портала Av.by читатель.
Там в ответ подчеркнули, что налог обязательно платить за любую машину, которая стоит на учете в ГАИ. Есть только несколько исключений:
- авто старше 1991 года выпуска или дату регистрации которых нельзя установить;
- электромобили (до 2025 года);
- машины, переоборудованные для перевозки инвалидов;
- угнанные авто (если есть подтверждающие документы).
Чтобы узнать, состоит ли авто на учете, можно спросить об этом в любом отделе регистрации транспорта с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Напомним, осенью 2021 года водители платили только аванс — 29 белорусских рублей. Сейчас большинству владельцев легковых автомобилей (весом от 1,75 до 2 тонн) придется внести 73 рубля. А в 2023 году нужно будет платить уже всю сумму — 102 рубля.
Как оплатить?
Проще всего внести сумму — через ЕРИП. В этом случае нужно знать свой учетный номер плательщика (УНП). Узнать его можно, если ввести свой идентификационный номер или ФИО и номер документа, удостоверяющего личность по ссылке. Либо уточнить УНП в любом налоговом органе (при обращении с документом, удостоверяющим личность).
Подробную инструкцию смотрите по ссылке: