Нужно ли белорусам платить транспортный налог, если на авто не ездили целый год

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Опубликовано: 02.11.2022 10:52 , Обновлено: 02.11.2022

До 15 ноября 2022 года белорусским автовладельцам необходимо заплатить транспортный налог. У некоторых возник вопрос, нужно ли отдавать деньги за авто, которое просто стояло целый год.

«Машина уже год в ремонте и всё это время не эксплуатируется. Нужно ли уплачивать налог?», — спросил у редакции портала Av.by читатель.

Там в ответ подчеркнули, что налог обязательно платить за любую машину, которая стоит на учете в ГАИ. Есть только несколько исключений:

авто старше 1991 года выпуска или дату регистрации которых нельзя установить;

электромобили (до 2025 года);

машины, переоборудованные для перевозки инвалидов;

угнанные авто (если есть подтверждающие документы).

Чтобы узнать, состоит ли авто на учете, можно спросить об этом в любом отделе регистрации транспорта с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним, осенью 2021 года водители платили только аванс — 29 белорусских рублей. Сейчас большинству владельцев легковых автомобилей (весом от 1,75 до 2 тонн) придется внести 73 рубля. А в 2023 году нужно будет платить уже всю сумму — 102 рубля.

Как оплатить?

Проще всего внести сумму — через ЕРИП. В этом случае нужно знать свой учетный номер плательщика (УНП). Узнать его можно, если ввести свой идентификационный номер или ФИО и номер документа, удостоверяющего личность по ссылке. Либо уточнить УНП в любом налоговом органе (при обращении с документом, удостоверяющим личность).

Подробную инструкцию смотрите по ссылке:

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