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ГАИ обязала белоруса три года платить транспортный налог за сгоревшее авто. Как так?

ГАИ обязала белоруса три года платить транспортный налог за сгоревшее авто. Как так?
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Налоговые инспекторы начислили транспортный налог на 508 рублей жителю Барановичей за грузовик, сгоревший почти два года назад. В МРЭО городской Госавтоинспеции заявили, что платить налог мужчине придётся, несмотря на то, что фактически транспортного средства у него нет, причём за три года - с 2021-го по 2024-й год.

Оказалось, что проблема в номерных знаках, которые сгорели вместе с грузовиком. Без них снять автомобиль с регистрационного учета в МРЭО ГАИ невозможно даже по акту о пожаре. По закону должно пройти три года от последнего зарегистрированного на авто правонарушения или от даты окончания страховки - только по истечении этого срока транспортное средство снимут с учёта, сообщил портал av.by.

Впрочем, изначально можно было восстановить номерные знаки, написав в свободной форме объяснительную записку в ГАИ по месту регистрации транспортного средства. Однако в ситуациях, когда восстановление невозможно (или не имеет смысла), все три года владелец будет обязан платить налог.

[info_b]Подробнее всю историю автомобилиста из Барановичей можно прочитать по ссылке.[/info_b]

Отметим, в Налоговом кодексе Беларуси прописано, что от уплаты транспортного налога освобождаются лишь те транспортные средства, которые “выбыли из обладания собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц”. Поскольку в данном случае имело место “самовозгорание” грузовика, сослаться на этот пункт кодекса невозможно.

Напомним, в этом году транспортный налог в Беларуси обязаны будут платить не только владельцы легковых и грузовых автомобилей, но и владельцы “иных транспортных средств”, которые в прошлом году от уплаты налога были освобождёны. Подробнее об этом рассказали в инспекция Министерства по налогам и сборам по Полоцкому району.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф рассказывал о ставках транспортного налога, установленных на этот год, а также о сроках, в которые нужно уплатить налог, чтобы избежать пени. Некоторым году придётся заплатить всего 61 рубль, а кому-то — раскошелиться на 223 рублей.

Новость Телеграф

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