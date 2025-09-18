Новый стандарт? В Заславле заметили трехцветный пешеходных переход
В Заславле по традиции накануне проведения "Дажынак" занялись приведением улиц в порядок. Работы коснулись и пешеходных переходов.
Пользователь TikTok поделился видео, на котором видно что пешеходный переход раскрасили в три цвета: белый, красный и зелёный.
По словам автора видео, таким образом дорожники навряд ли нарушили существующие нормы. Хотя с ним не согласились некоторые зрители, выказав сомнения.
Кстати, один из комментаторов засомневался в целесообразности такой расцветки: “А смысл в чём? Может для авто это выглядит как 3Д?”
В то же время были и такие, кто порадовался неожиданному решению: “Супер! Надеюсь не перекрасят!?”
Кстати, согласно закону ГАИ имеет право давать разрешение дорожникам на нанесение экспериментальной разметки. При этом стандартные цвета для пешеходных переходов пока остаются прежними: белый и жёлтый.
Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте (БелдорНИИ) сообщили, что в трёх областях Республики — Минской, Брестской и Витебской — нанесли экспериментальную дорожную разметку. На предприятии объяснили, что сделали это для того, чтобы определить “оптимальный подход” к применению материалов для горизонтальной разметки, таких как эмаль и световозвращающие стеклошарики.
На дорогах 3 областей Беларуси появилась необычная разметка. Что означает?
А в Минске, ГАИ с конца сентября 2024 года решила провести эксперимент на некоторых участках кольцевой дорогив в Минске. Там появились загадочные стрелки на полосах движения автомобилей. Что они означают?
В Минске прошел месяц эксперимента с новой дорожной разметкой. Что означают стрелки и когда по всей Беларуси?