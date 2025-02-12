"Ничему не учатся" - Пассажирка маршрутки в Гродно сняла нарушение, на которое "охотится" ГАИ. Как отреагировали комментаторы?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 17:32 , Обновлено: 12.02.2025

Пассажирка маршрутки из Минска в Гродно сняла на видео нарушение водителя, на которое регулярно "охотятся" инспекторы Госавтоинспекции. В частности, мужчина пользовался мобильником за рулем. Своим видео девушка поделилась в TikTok и передала диалог с водителем. Многие комментаторы поддержали белоруску, которая сделала водителю замечание.

На первых секундах ролика действительно заметно, что мужчина сидел в телефоне (переписывался в мессенджере) за рулем. “Я вежливо попросила отложить телефон после того, как убедилась, что он совершенно не следит за дорогой, и мы несколько раз выехали на “встречку”, - пожаловалась девушка.

Водитель, продолжила она, все же отложил телефон, хоть и не сразу, и “начал рассуждать о том, что же такого произошло”. Слова водителя на видео при этом слышны очень плохо. Вероятно, он говорил, что на “встречке”, куда заезжала маршрутка, не было машин.

“А какая разница: есть там кто-то или нету? Я хочу ехать спокойно”, - отвечала девушка. По ее словам, в конце поездки водитель извинился.

“Как думаете, с этим можно как-то справиться?” - спросила автор ролика в подписи к видео. Фирму перевозчика она не указала.

“Ничему не учатся. Сколько уже всяких случаев было с маршрутками”, - написала одна комментаторша.

“Ты его больше отвлекаешь, чем телефон. Не нравится - останови и пешком иди!” - порекомендовал другой.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?

Третий призвал “отнести это видео в ГАИ”. “Возможно, вы спасете жизни людей”, - считает он.

[info_b]Белорусским водителям, согласно ПДД, строго запрещено пользоваться во время движения телефонами или иными устройствами, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля, если для этого нужно держать их в руке либо «воздействовать на них рукой». За нарушение - штраф до двух базовых величин (сегодня это 84 рубля).[/info_b]

“Вот честно, без всяких жалоб, он реально отвлекается, я сам водитель с большим стажем, одна секунда - и может быть беда. А в салоне минимум 5-10 человек, лишать водительского удостоверения сразу, не разбираясь, приравнять к пьяным”, - считает еще один пользователь TikTok.

“Замечание водителю сделано абсолютно правильно и по делу. Пару дней назад такой же “телефонист” в лоб мне чуть не прилетел. Чтобы разъехаться, мне пришлось резко оттормозить и на обочину съезжать”, - поделился другой.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская Госавтоинспекция в конце января поделились первыми результатами республиканской акции “За рулем — не на связи”. В официальном TikTok-аккаунте ГАИ выложили видео с некоторыми водителями, которые не выпускают телефон из рук даже за рулем, за что и попали в объектив камеры инспекторов.

В ГАИ Беларуси поделились результатами «облавы» на водителей с телефонами в руках